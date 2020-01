I am integrating code below

$data[] = array('id'=>$id); $data[] = (object) [ "first_name"=> "John", "last_name"=> "Doe"]; $final_result = array('result'=> $data); print json_encode($final_result);

I am getting response like this in api

"result": [ { "id": "1", }, { "first_name": "John", "last_name": "Doe", } ]

but I want it to look like below

"result": [ { "id": "1", }, "emp_info": { "first_name": "John", "last_name": "Doe", } ]

how can I do that ?