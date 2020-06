discovernauts.com – 13 Jun 20 Cities - Top 10 Sehenswürdigkeiten in Stadt Müde vom Lesen? Hör Dir einfach den Artikel an: Überblick Top 10 Sehenswürdigkeiten Sight 1 Es ist seit langem bekannt, dass ein Leser beim Betrachten des Layouts vom lesbaren Inhalt einer Seite abgelenkt wird. Der...

Scroll down to restaurant section where you can see the restaurants with stars .

Right now i have set a white colour to the stars . What i don’t understand is why the colour is not filling the icon . I want the whole star to be white