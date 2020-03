Horizontal union select query

Hi, I’m trying to perform a union query to join two tables together. This is the query I’ve tried so far:

SELECT km_expense_id, km_expense_description FROM km_expenses WHERE km_expense_building= 3 UNION ALL SELECT km_riparto_expense_id, km_riparto_expense_value FROM km_riparti_expenses WHERE km_riparto_building_id = 3 AND km_riparto_expense_riparto_id = 2;

and it returns:

+---------------+--------------------------+ | km_expense_id | km_expense_description | +---------------+--------------------------+ | 99 | Acqua | | 100 | Assicurazione fabbricato | | 101 | Cancelleria e stampati | | 102 | Compenso amministratore | | 99 | 0.12 | | 100 | 12.00 | | 101 | 1234.55 | +---------------+--------------------------+

How can I instead achieve the following?