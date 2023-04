Hexagon design not displaying in exported Codepen project on server

"I exported this project from Codepen: https://codepen.io/xhammyfy/pen/araqvQ. However, when I open index.html on a server, the hexagon design does not show up. Can anyone please take a look at the code? Thanks."But in codepen it works perfectly

html

<div class="honeycomb"> <div class="tiles"> <div class="tiles-border"></div> <div class="tiles-inner"> <div class="tiles-wrap -front"> <div class="tiles-wrap-layer1"> <div class="tiles-wrap-layer2"> <div class="tiles-main" style="background-image: url('https://images-wixmp-ed30a86b8c4ca887773594c2.wixmp.com/f/ee19333d-f4d0-4cbf-aa7a-9c9788414301/d4rrv86-ecf718b3-5d1c-4c6b-9115-7c59dafb3b36.jpg?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcL2VlMTkzMzNkLWY0ZDAtNGNiZi1hYTdhLTljOTc4ODQxNDMwMVwvZDRycnY4Ni1lY2Y3MThiMy01ZDFjLTRjNmItOTExNS03YzU5ZGFmYjNiMzYuanBnIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0.W4aGh_AjanySoZjznTwcGxLFmQ6zzE58FzuLnCHObEs')"> <div class="tiles-main--inner"> <p>Title</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="tiles-wrap -back"> <div class="tiles-wrap-layer1"> <div class="tiles-wrap-layer2"> <div class="tiles-main" style="background-image: url('https://images-wixmp-ed30a86b8c4ca887773594c2.wixmp.com/f/2de5078b-0f34-4dec-a334-5a867ea4f7b5/d2ec8mg-00035e49-0047-48b8-84c8-3bf45b50d1c8.jpg/v1/fill/w_375,h_250,q_70,strp/cat_by_cucat_d2ec8mg-250t.jpg?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7ImhlaWdodCI6Ijw9NjAwIiwicGF0aCI6IlwvZlwvMmRlNTA3OGItMGYzNC00ZGVjLWEzMzQtNWE4NjdlYTRmN2I1XC9kMmVjOG1nLTAwMDM1ZTQ5LTAwNDctNDhiOC04NGM4LTNiZjQ1YjUwZDFjOC5qcGciLCJ3aWR0aCI6Ijw9OTAwIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmltYWdlLm9wZXJhdGlvbnMiXX0.Kb-g1-dgZ47eHMW2FKVV7khTRBCzBhF-m_IOXyIbvO8')"> <div class="tiles-main--inner"> <p>Description</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="tiles"> <div class="tiles-border"></div> <div class="tiles-inner"> <div class="tiles-wrap -front"> <div class="tiles-wrap-layer1"> <div class="tiles-wrap-layer2"> <div class="tiles-main" style="background-image: url('https://images-wixmp-ed30a86b8c4ca887773594c2.wixmp.com/f/ee19333d-f4d0-4cbf-aa7a-9c9788414301/d4shzfa-60fcef30-5b95-4c56-b463-446a4158813e.jpg?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcL2VlMTkzMzNkLWY0ZDAtNGNiZi1hYTdhLTljOTc4ODQxNDMwMVwvZDRzaHpmYS02MGZjZWYzMC01Yjk1LTRjNTYtYjQ2My00NDZhNDE1ODgxM2UuanBnIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0.XnLjzlpaaMqolLNVdYppovOnsjqk7hnqRTaFX_VlAoU')"> <div class="tiles-main--inner"> <p>Title</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="tiles-wrap -back"> <div class="tiles-wrap-layer1"> <div class="tiles-wrap-layer2"> <div class="tiles-main" style="background-image: url('https://images-wixmp-ed30a86b8c4ca887773594c2.wixmp.com/f/1eb2e376-74fa-4d77-bab5-30ac9ab8285f/d2svgpu-7036edb2-d631-4feb-a383-02ebddff81a5.jpg/v1/fill/w_373,h_250,q_70,strp/cat_by_maryanak_d2svgpu-250t.jpg?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7ImhlaWdodCI6Ijw9NDAyIiwicGF0aCI6IlwvZlwvMWViMmUzNzYtNzRmYS00ZDc3LWJhYjUtMzBhYzlhYjgyODVmXC9kMnN2Z3B1LTcwMzZlZGIyLWQ2MzEtNGZlYi1hMzgzLTAyZWJkZGZmODFhNS5qcGciLCJ3aWR0aCI6Ijw9NjAwIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmltYWdlLm9wZXJhdGlvbnMiXX0.6I0CFuQ0w56x3ZwuzQq0PkQSTA2ygF13p_WGeqzlWYk')"> <div class="tiles-main--inner"> <p>Description</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

css

html, body { background-color: #1a1a1a; } .tiles-main, .tiles-wrap-layer1, .tiles-wrap-layer2, .tiles-inner, .tiles { pointer-events: none; } .honeycomb { display: flex; flex-wrap: wrap; margin: 20px auto; width: 80%; } .tiles { position: relative; width: calc(100% / 6); perspective: 1000px; &:not(:last-child) { margin-right: -2% } &:hover { .tiles-inner { transform: rotateY(180deg); } } } .tiles-inner { height: 100%; position: absolute; text-align: center; top: 0; transition: transform 0.6s cubic-bezier(0.35, 0.1, 0.6, 1.51); transform-style: preserve-3d; width: 100%; } .tiles-border { margin: 0 auto; &:before, &:after { content: ''; display: block; left: 0; pointer-events: none; position: absolute; top: 0; } &:before { transform: rotate(60deg) translate(18%, -18%); } &:after { transform: rotate(-60deg) translate(18%, 18%); } &, &:before, &:after { border-bottom: 1px solid #000; border-top: 1px solid #000; cursor: pointer; display: block; padding-bottom: 100%; width: 58%; pointer-events: auto; } } .tiles-wrap { overflow: hidden; position: absolute; top: 1px; transform: rotate(120deg); visibility: hidden; &.-front, &.-back { position: absolute; width: 100%; height: 100%; backface-visibility: hidden; } &.-back { transform: rotateY(180deg); .tiles-main { transform: rotate(120deg); } } } .tiles-wrap-layer1 { height: 100%; overflow: hidden; transform: rotate(-60deg); visibility: hidden; width: 100%; } .tiles-wrap-layer2 { height: 100%; overflow: hidden; position: relative; transform: rotate(-60deg); visibility: visible; width: 100%; } .tiles-main { background: { size: cover; position: center center; } height: 100%; left: 0; position: absolute; top: 0; transition: background 0.5s ease; width: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center; } .tiles-main--inner { padding: 20px 30px; p { color: #fff; text-shadow: 0 0 4px rgba(0, 0, 0, 0.93); text-align: center; } }

js

let tiles = document.querySelectorAll('.tiles') let tilesBg = document.querySelectorAll('.tiles-wrap') let tilesBorder = document.querySelectorAll('.tiles-border') let setDimensions = () => { let tileWidth = document.querySelector('.tiles-border').clientWidth let tileHeight = document.querySelector('.tiles-border').clientHeight let dimensions for (let y = 0; y < tilesBorder.length; y++) { dimensions = (tilesBorder[y].offsetLeft / 2.8) } for (let i = 0; i < tilesBg.length; i++) { tilesBg[i].style.height = tileHeight + 'px' tilesBg[i].style.width = (tileWidth * 2) + 'px' tilesBg[i].style.left = '-' + dimensions + 'px' } for (let x = 0; x < tiles.length; x++) { if (x % 2 !== 0) { tiles[x].style.top = (tileHeight / 2) + 'px' } } } setDimensions() window.addEventListener('resize', () => { setDimensions() })

