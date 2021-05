Help with Upload functionality

I am testing this code, where a video is recorded, started, stopped & replayed successfully. However, I don’t have the upload part correct. Nothing happens upon selecting the upload button:

<div class="nowrap"> <button id="btn-start-recording">Start <br/>Recording</button> <button id="btn-stop-recording" disabled>Stop <br/>Recording</button> <button id="upload-to-server" disabled>Upload <br/>Recording</button> <button id="reset" onclick="resetCamera()">Reset <br/>Camera</button> </div> <video controls autoplay playsinline></video>

var video = document.querySelector('video'); function captureCamera(callback) { navigator.mediaDevices.getUserMedia({ audio: true, video: true }).then(function(camera) { callback(camera); }).catch(function(error) { alert('Unable to capture your camera. Please check console logs.'); console.error(error); }); } function stopRecordingCallback() { video.src = video.srcObject = null; video.muted = false; video.volume = 1; video.src = URL.createObjectURL(recorder.getBlob()); recorder.camera.stop(); recorder.destroy(); recorder = null; } var recorder; // globally accessible document.getElementById('btn-start-recording').onclick = function() { this.disabled = true; captureCamera(function(camera) { video.muted = true; video.volume = 0; video.srcObject = camera; recorder = RecordRTC(camera, { type: 'video' }); recorder.startRecording(); // release camera on stopRecording recorder.camera = camera; document.getElementById('btn-stop-recording').disabled = false; }); }; document.getElementById('btn-stop-recording').onclick = function() { this.disabled = true; recorder.stopRecording(stopRecordingCallback); }; if(recordingMedia.value === 'record-screen') { captureScreen(commonConfig); button.mediaCapturedCallback = function() { button.recordRTC = RecordRTC(button.stream, { type: mediaContainerFormat.value === 'Gif' ? 'gif' : 'video', disableLogs: params.disableLogs || false, canvas: { width: params.canvas_width || 320, height: params.canvas_height || 240 } }); button.recordingEndedCallback = function(url) { recordingPlayer.src = null; recordingPlayer.srcObject = null; if(mediaContainerFormat.value === 'Gif') { recordingPlayer.pause(); recordingPlayer.poster = url; recordingPlayer.onended = function() { recordingPlayer.pause(); recordingPlayer.poster = URL.createObjectURL(button.recordRTC.blob); }; return; } recordingPlayer.src = url; }; button.recordRTC.startRecording(); }; } function captureVideo(config) { captureUserMedia({video: true}, function(videoStream) { recordingPlayer.srcObject = videoStream; config.onMediaCaptured(videoStream); videoStream.onended = function() { config.onMediaStopped(); }; }, function(error) { config.onMediaCapturingFailed(error); }); } function captureUserMedia(mediaConstraints, successCallback, errorCallback) { navigator.mediaDevices.getUserMedia(mediaConstraints).then(successCallback).catch(errorCallback); } function setMediaContainerFormat(arrayOfOptionsSupported) { var options = Array.prototype.slice.call( mediaContainerFormat.querySelectorAll('option') ); var selectedItem; options.forEach(function(option) { option.disabled = true; if(arrayOfOptionsSupported.indexOf(option.value) !== -1) { option.disabled = false; if(!selectedItem) { option.selected = true; selectedItem = option; } } }); } recordingMedia.onchange = function() { if(this.value === 'record-audio') { setMediaContainerFormat(['WAV', 'Ogg']); return; } setMediaContainerFormat(['Mp4']); }; if(DetectRTC.browser.name === 'Edge') { // webp isn't supported in Microsoft Edge // neither MediaRecorder API // so lets disable both video/screen recording options console.warn('Neither MediaRecorder API nor webp is supported in Microsoft Edge. You cam merely record audio.'); recordingMedia.innerHTML = '<option value="record-audio">Audio</option>'; setMediaContainerFormat(['WAV']); } if(DetectRTC.browser.name === 'Firefox') { // Firefox implemented both MediaRecorder API as well as WebAudio API // Their MediaRecorder implementation supports both audio/video recording in single container format // Remember, we can't currently pass bit-rates or frame-rates values over MediaRecorder API (their implementation lakes these features) recordingMedia.innerHTML = '<option value="record-audio-plus-video">Audio+Video</option>' + '<option value="record-audio-plus-screen">Audio+Screen</option>' + recordingMedia.innerHTML; } // disabling this option because currently this demo // doesn't supports publishing two blobs. // todo: add support of uploading both WAV/WebM to server. if(false && DetectRTC.browser.name === 'Chrome') { recordingMedia.innerHTML = '<option value="record-audio-plus-video">Audio+Video</option>' + recordingMedia.innerHTML; console.info('This RecordRTC demo merely tries to playback recorded audio/video sync inside the browser. It still generates two separate files (WAV/WebM).'); } var MY_DOMAIN = 'a.domain-name.com'; function isMyOwnDomain() { // replace "webrtc-experiment.com" with your own domain name return document.domain.indexOf(MY_DOMAIN) !== -1; } function saveToDiskOrOpenNewTab(RecordRTC) { recordingDIV.querySelector('#save-to-disk').parentNode.style.display = 'block'; recordingDIV.querySelector('#save-to-disk').onclick = function() { if(!RecordRTC) return alert('No recording found.'); RecordRTC.save(); }; if(isMyOwnDomain()) { recordingDIV.querySelector('#upload-to-server').disabled = true; recordingDIV.querySelector('#upload-to-server').style.display = 'none'; } else { recordingDIV.querySelector('#upload-to-server').disabled = false; } recordingDIV.querySelector('#upload-to-server').onclick = function() { if(isMyOwnDomain()) { alert('PHP Upload is not available on this domain.'); return; } if(!RecordRTC) return alert('No recording found.'); this.disabled = true; var button = this; uploadToServer(RecordRTC, function(progress, fileURL) { if(progress === 'ended') { button.disabled = false; button.innerHTML = 'Click to download from server'; button.onclick = function() { window.open(fileURL); }; return; } button.innerHTML = progress; }); }; } var listOfFilesUploaded = []; function uploadToServer(RecordRTC, callback) { var blob = RecordRTC instanceof Blob ? RecordRTC : RecordRTC.blob; var fileType = blob.type.split('/')[0] || 'audio'; var fileName = (Math.random() * 1000).toString().replace('.', ''); if (fileType === 'audio') { fileName += '.' + (!!navigator.mozGetUserMedia ? 'ogg' : 'wav'); } else { fileName += '.webm'; } // create FormData var formData = new FormData(); formData.append(fileType + '-filename', fileName); formData.append(fileType + '-blob', blob); callback('Uploading ' + fileType + ' recording to server.'); // var upload_url = 'https://your-domain.com/files-uploader/'; var upload_url = 'save.php'; // var upload_directory = upload_url; var upload_directory = 'uploads/'; makeXMLHttpRequest(upload_url, formData, function(progress) { if (progress !== 'upload-ended') { callback(progress); return; } callback('ended', upload_directory + fileName); // to make sure we can delete as soon as visitor leaves listOfFilesUploaded.push(upload_directory + fileName); }); } function makeXMLHttpRequest(url, data, callback) { var request = new XMLHttpRequest(); request.onreadystatechange = function() { if (request.readyState == 4 && request.status == 200) { callback('upload-ended'); } }; request.upload.onloadstart = function() { callback('Upload started...'); }; request.upload.onprogress = function(event) { callback('Upload Progress ' + Math.round(event.loaded / event.total * 100) + "%"); }; request.upload.onload = function() { callback('progress-about-to-end'); }; request.upload.onload = function() { callback('progress-ended'); }; request.upload.onerror = function(error) { callback('Failed to upload to server'); console.error('XMLHttpRequest failed', error); }; request.upload.onabort = function(error) { callback('Upload aborted.'); console.error('XMLHttpRequest aborted', error); }; request.open('POST', url); request.send(data); } window.onbeforeunload = function() { recordingDIV.querySelector('button').disabled = false; recordingMedia.disabled = false; mediaContainerFormat.disabled = false; if(!listOfFilesUploaded.length) return; var delete_url = 'https://webrtcweb.com/f/delete.php'; // var delete_url = 'RecordRTC-to-PHP/delete.php'; listOfFilesUploaded.forEach(function(fileURL) { var request = new XMLHttpRequest(); request.onreadystatechange = function() { if (request.readyState == 4 && request.status == 200) { if(this.responseText === ' problem deleting files.') { alert('Failed to delete ' + fileURL + ' from the server.'); return; } listOfFilesUploaded = []; alert('You can leave now. Your files are removed from the server.'); } }; request.open('POST', delete_url); var formData = new FormData(); formData.append('delete-file', fileURL.split('/').pop()); request.send(formData); }); return 'Please wait few seconds before your recordings are deleted from the server.'; }; /////////////////////////////////////////////////// //Reset the Camera function resetCamera(){ location.reload(); } /////////////////////////////////////////////////////////

Any assitance is appreciated.