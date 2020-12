Help with one page React

Hi

I am trying to make a one page react application with a class.

<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8" /> <title>Hello World</title> <script src="https://unpkg.com/react@17/umd/react.development.js"></script> <script src="https://unpkg.com/react-dom@17/umd/react-dom.development.js"></script> <!-- Don't use this in production: --> <script src="https://unpkg.com/@babel/standalone/babel.min.js"></script> <style> .person { display: inline-block; margin: 10px; border: 1px solid #eee; box-shadow: 0 2px 2px #ccc; width: 200px; padding: 20px; } </style> </head> <body> <div id="app"></div> <script type="text/babel"> class App extends Component { render() { return ( <div className="app"> <h1>Hi I am a react App</h1> </div> ); } } ReactDOM.render(<App />, document.querySelector('#app')); </script> </body> </html>

I know it is an unusual format, but I am curious as to why this does not seem to work?

thanks!

Karen