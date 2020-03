Help with a join

I have two tables

create table racks ( rack_id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, title VARCHAR(25), ... PRIMARY KEY ( rack_id ) ); create table devices ( device_id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, power_distributor_id SMALLINT NULL, rack_id INT NOT NULL, .. title VARCHAR(100) NOT NULL, ... FOREIGN KEY (rack_id) REFERENCES racks (rack_id), FOREIGN KEY (power_distributor_id) REFERENCES power_distributors (power_distributor_id), PRIMARY KEY ( device_id ) );

which are related with a foreign key

How can I get both the title and rack_id if I know a device_id?

This is what im thinking