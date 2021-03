Help me figure out why there is gray around the central buttons

http://www.reedyrace.com/ae/pillchart-RC/index.html

The above is a fully functional page. Click on a black button in tab C Mount, then any button on tab D Mount, then tab Results for results. Don’t worry what it is about

My question: How do I get rid of the gray around the black buttons? I simply cannot find the area in the css page where that coloring occurs. I want the surrounding color to replace it.

Portion of CSS:

.container { display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; padding-right: .5em; max-width: 600px; } .rowgr { display: flex; flex-direction: row; align-items: center; width: 100%; border: 0; padding: .2em .2em; } .rowflleft { display: flex; flex-direction: column; justify-content: center; margin-right: auto; } .clearfix::after { content: ''; display: block; clear: both; } .buttonSetup { width: 7em; } /* Inserts Grid */ .grid-container { display: grid; grid-template-columns: 4em 4em 4em; grid-template-rows: 4em 4em 4em; } .grid-divc, .grid-divd { text-align:center; } /* Results Grid */ .gridResultsFinal { display: grid; grid-template-columns: 33% 33% 33%; // 12% 19% 25% 22% 22%; grid-template-rows: 2em 2em 3.5em; // 2em; text-align:center; } .grid-div-res, .grid-div-resh { border: 1px solid gray; background-color: white; } .grid-div-resh { font-size: 1em; background-color: #ddd; padding: .1em .1em; } .grid-div-res { font-size: 1.3em; } /* Inserts buttons */ img { width: 40px; height: 40px; border: none; } .buttonSetup { /* nav buttons */ width: 7em; background-color: #ddd; border-radius: 8px; border: #ccc solid 1px; padding: 0; height: 2em; -webkit-appearance:normal; text-align: center; margin-bottom: 1em; color: black; } /* TABS https://medium.com/allenhwkim/how-to-build-tabs-only-with-css-844718d7de2f */ input { display: none; } /* hide radio buttons */ input + label { display: inline-block } /* show labels in line */ input ~ .tab { display: none } /* hide contents */ /* show contents only for selected tab */ #tab1:checked ~ .tab.content1, #tab2:checked ~ .tab.content2, #tab3:checked ~ .tab.content3 { display: block; } input + label { /* tab */ border: 1px solid #999; width: 6em; background: #EEE; padding: .5em .5em; position: relative; top: 1px; text-align: center; } input:checked + label { /* white background for selected tab */ background: #FFF; border-bottom: 1px solid transparent; } input ~ .tab { /* grey line between tab and contents */ border-top: 1px solid #999; } /* Rotate the Insert Images */ .item { /* holds C and D images at top */ text-align:center; height: auto; } .cMountLeftImg, #cResultsLeft, .dMountLeftImg, #dResultsLeft { width: 200px; height: auto; text-align: center; }

HTML for C Mount: