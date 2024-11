Hello! Can you help me with my prog on kotlin?

Hi all! I would love for you to help me with my little kotlin program. It is a small password generator. The problem I have is that when I restart the program, the passwords stop being copied, and if I don’t, then everything is fine. I think the problem is in preservation… Can you tell me how to correct this mistake?

MainActivity:

@file:OptIn(ExperimentalFoundationApi::class, ExperimentalMaterial3Api::class, ExperimentalMaterial3Api::class, DelicateCoroutinesApi::class ) @file:Suppress("DEPRECATION") package com.example.passwords import android.content.Context import android.os.Bundle import android.os.VibrationEffect import android.os.Vibrator import android.util.Log import android.widget.Toast import androidx.activity.ComponentActivity import androidx.activity.compose.setContent import androidx.activity.enableEdgeToEdge import androidx.compose.foundation.ExperimentalFoundationApi import androidx.compose.foundation.background import androidx.compose.foundation.combinedClickable import androidx.compose.foundation.layout.* import androidx.compose.foundation.lazy.grid.GridCells import androidx.compose.foundation.lazy.grid.LazyVerticalGrid import androidx.compose.foundation.lazy.grid.items import androidx.compose.foundation.shape.RoundedCornerShape import androidx.compose.material3.* import androidx.compose.runtime.* import androidx.compose.runtime.saveable.rememberSaveable import androidx.compose.ui.Alignment import androidx.compose.ui.Modifier import androidx.compose.ui.graphics.Color import androidx.compose.ui.platform.LocalContext import androidx.compose.ui.text.font.FontWeight import androidx.compose.ui.tooling.preview.Preview import androidx.compose.ui.unit.dp import androidx.compose.ui.unit.sp import androidx.lifecycle.viewmodel.compose.viewModel import com.example.passwords.ui.theme.PasswordsTheme import kotlinx.coroutines.DelicateCoroutinesApi import kotlinx.coroutines.Dispatchers import kotlinx.coroutines.GlobalScope import kotlinx.coroutines.launch import kotlinx.coroutines.withContext import java.security.Key import javax.crypto.KeyGenerator val secretKey: Key = KeyGenerator.getInstance("AES").apply { init(256) Log.d("PasswordLoading", "Loading password data...") }.generateKey() fun generatePassword(length: Int): String { val characters = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789!@#$%^&*()-_" return (1..length) .map { characters.random() } .joinToString("") Log.d("PasswordLoading", "Loading password data...") } class MainActivity : ComponentActivity() { override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) { super.onCreate(savedInstanceState) enableEdgeToEdge() setContent { PasswordsTheme { PasswordGeneratorScreen(viewModel = PasswordViewModel(applicationContext)) } } } } @Composable fun PasswordGeneratorScreen(viewModel: PasswordViewModel = viewModel()) { var password by rememberSaveable { mutableStateOf("") } var isPasswordGenerated by rememberSaveable { mutableStateOf(false) } var showSaveDialog by remember { mutableStateOf(false) } var showOverwriteDialog by remember { mutableStateOf(false) } var passwordToOverwrite by remember { mutableStateOf<PasswordData?>(null) } var showDeleteDialog by remember { mutableStateOf<PasswordData?>(null) } val savedPasswords = viewModel.savedPasswords val context = LocalContext.current val vibrator = context.getSystemService(Context.VIBRATOR_SERVICE) as Vibrator val audioManager = context.getSystemService(Context.AUDIO_SERVICE) as android.media.AudioManager Scaffold( modifier = Modifier.fillMaxSize(), topBar = { TopAppBar( title = { Box( modifier = Modifier.fillMaxWidth(), contentAlignment = Alignment.Center ) { Text( text = "Password Generator:3", style = MaterialTheme.typography.headlineMedium, modifier = Modifier .fillMaxWidth() ) } } ) }, content = { innerPadding -> Column( modifier = Modifier .fillMaxSize() .padding(innerPadding) .padding(16.dp), horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally ) { Text( text = if (password.isNotEmpty()) "Generated Password: $password" else "No password generated", style = MaterialTheme.typography.bodyLarge, modifier = Modifier.padding(bottom = 16.dp) ) Row( horizontalArrangement = Arrangement.spacedBy(8.dp), modifier = Modifier.fillMaxWidth() ) { Button( onClick = { password = generatePassword(16) isPasswordGenerated = true }, modifier = Modifier.weight(1f) ) { Text(text = "Generate Password") } Button( onClick = { if (isPasswordGenerated) { showSaveDialog = true } }, enabled = isPasswordGenerated, modifier = Modifier.weight(1f) ) { Text(text = "Save Password") } } Spacer(modifier = Modifier.height(16.dp)) Text( text = "Saved Passwords", style = MaterialTheme.typography.headlineMedium, modifier = Modifier.padding(vertical = 16.dp) ) LazyVerticalGrid( columns = GridCells.Fixed(2), modifier = Modifier .fillMaxSize() .padding(16.dp), verticalArrangement = Arrangement.spacedBy(8.dp), horizontalArrangement = Arrangement.spacedBy(8.dp) ) { items(savedPasswords) { passwordData -> Box( modifier = Modifier .size(100.dp) .background(Color.Gray, RoundedCornerShape(18.dp)) .combinedClickable( onClick = { GlobalScope.launch(Dispatchers.Main) { try { val decryptedPassword = withContext(Dispatchers.IO) { decryptPassword(passwordData.encryptedPassword, passwordData.iv) } copyPasswordToClipboard(decryptedPassword, context) Toast.makeText(context, "Password copied!", Toast.LENGTH_SHORT).show() Log.d("PasswordCopy", "Decrypted Password: $decryptedPassword") } catch (e: Exception) { Toast.makeText(context, "Error decrypting password", Toast.LENGTH_SHORT).show() } } }, onLongClick = { if (audioManager.ringerMode == android.media.AudioManager.RINGER_MODE_NORMAL) { vibrator.vibrate(VibrationEffect.createOneShot(100, VibrationEffect.DEFAULT_AMPLITUDE)) } showDeleteDialog = passwordData } ), contentAlignment = Alignment.Center ) { Column(horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally) { Text( text = passwordData.appName, style = MaterialTheme.typography.bodyLarge, color = Color.White, fontWeight = FontWeight.Bold, fontSize = 24.sp ) Text( text = passwordData.login, style = MaterialTheme.typography.bodySmall, color = Color.White, fontSize= 12.sp ) Text( text = "••••••••", style = MaterialTheme.typography.bodyMedium, color = Color.White, modifier = Modifier.padding(8.dp), fontSize = 28.sp ) } } } } } if (showSaveDialog) { SavePasswordDialog( onDismiss = { showSaveDialog = false }, onSave = { appName, login -> if (audioManager.ringerMode == android.media.AudioManager.RINGER_MODE_NORMAL) { vibrator.vibrate(VibrationEffect.createOneShot(100, VibrationEffect.DEFAULT_AMPLITUDE)) } GlobalScope.launch(Dispatchers.Main) { val existingPassword = withContext(Dispatchers.IO) { viewModel.findPassword(appName, login) } if (existingPassword != null) { passwordToOverwrite = existingPassword showOverwriteDialog = true showSaveDialog = false } else { val (encryptedPassword, iv) = withContext(Dispatchers.IO) { encryptPassword(password) } withContext(Dispatchers.IO) { viewModel.addPassword(PasswordData(encryptedPassword, iv, appName, login)) } withContext(Dispatchers.Main) { Toast.makeText(context, "Password saved!", Toast.LENGTH_SHORT).show() password = "" isPasswordGenerated = false showSaveDialog = false } } } } ) } if (showOverwriteDialog) { OverwritePasswordDialog( onDismiss = { showOverwriteDialog = false }, onConfirm = { if (audioManager.ringerMode == android.media.AudioManager.RINGER_MODE_NORMAL) { vibrator.vibrate(VibrationEffect.createOneShot(100, VibrationEffect.DEFAULT_AMPLITUDE)) } GlobalScope.launch(Dispatchers.Main) { passwordToOverwrite?.let { oldData -> val (encryptedPassword, iv) = withContext(Dispatchers.IO) { encryptPassword(password) } val newData = PasswordData(encryptedPassword, iv, oldData.appName, oldData.login) withContext(Dispatchers.IO) { viewModel.updatePassword(oldData, newData) } withContext(Dispatchers.Main) { Toast.makeText(context, "Password overwritten!", Toast.LENGTH_SHORT).show() password = "" isPasswordGenerated = false } } showOverwriteDialog = false } } ) } showDeleteDialog?.let { passwordData -> DeletePasswordDialog( onDismiss = { showDeleteDialog = null }, onConfirm = { viewModel.removePassword(passwordData) Toast.makeText(context, "Password deleted!", Toast.LENGTH_SHORT).show() showDeleteDialog = null } ) } } ) } @Composable fun SavePasswordDialog(onDismiss: () -> Unit, onSave: (String, String) -> Unit) { var appName by remember { mutableStateOf("") } var login by remember { mutableStateOf("") } var isError by remember { mutableStateOf(false) } AlertDialog( onDismissRequest = onDismiss, title = { Text("Save Password") }, text = { Column { OutlinedTextField( value = appName, onValueChange = { appName = it }, label = { Text("App Name") }, isError = isError, modifier = Modifier.fillMaxWidth() ) Spacer(modifier = Modifier.height(8.dp)) OutlinedTextField( value = login, onValueChange = { login = it }, label = { Text("Login") }, isError = isError, modifier = Modifier.fillMaxWidth() ) if (isError) { Text("Both fields are required.", color = MaterialTheme.colorScheme.error) } } }, confirmButton = { Button(onClick = { if (appName.isNotBlank() && login.isNotBlank()) { onSave(appName, login) } else { isError = true } }) { Text("Save") } }, dismissButton = { Button(onClick = onDismiss) { Text("Cancel") } } ) } @Composable fun OverwritePasswordDialog(onDismiss: () -> Unit, onConfirm: () -> Unit) { AlertDialog( onDismissRequest = onDismiss, title = { Text("Overwrite Password") }, text = { Text("A password for this application and login already exists. Do you want to overwrite it?") }, confirmButton = { Button(onClick = onConfirm) { Text("Yes") } }, dismissButton = { Button(onClick = onDismiss) { Text("No") } } ) } @Composable fun DeletePasswordDialog(onDismiss: () -> Unit, onConfirm: () -> Unit) { AlertDialog( onDismissRequest = onDismiss, title = { Text("Delete Password") }, text = { Text("Are you sure you want to delete this password?") }, confirmButton = { Button(onClick = onConfirm) { Text("Yes") } }, dismissButton = { Button(onClick = onDismiss) { Text("No") } } ) } @Preview(showBackground = true) @Composable fun PasswordGeneratorScreenPreview() { PasswordsTheme { PasswordGeneratorScreen() } }

PasswordData:

package com.example.passwords import java.security.SecureRandom import javax.crypto.Cipher import javax.crypto.spec.GCMParameterSpec import java.io.Serializable import android.util.Base64 import android.content.Context import android.util.Log import android.widget.Toast data class PasswordData( val encryptedPassword: String, val iv: String, val appName: String, val login: String ) : Serializable fun generateIv(): ByteArray { return ByteArray(12).apply { SecureRandom().nextBytes(this) Log.d("PasswordLoading", "Loading password data...") } } fun copyPasswordToClipboard(password: String, context: Context) { val clipboard = context.getSystemService(Context.CLIPBOARD_SERVICE) as android.content.ClipboardManager val clip = android.content.ClipData.newPlainText("password", password) clipboard.setPrimaryClip(clip) Toast.makeText(context, "Password copied!", Toast.LENGTH_SHORT).show() Log.d("PasswordLoading", "Loading password data...") } fun encryptPassword(password: String): Pair<String, String> { val cipher = Cipher.getInstance("AES/GCM/NoPadding") val iv = generateIv() // Генерация уникального IV cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, secretKey, GCMParameterSpec(128, iv)) val encryptedPassword = cipher.doFinal(password.toByteArray()) val encryptedPasswordBase64 = Base64.encodeToString(encryptedPassword, Base64.NO_WRAP) val ivBase64 = Base64.encodeToString(iv, Base64.NO_WRAP) return encryptedPasswordBase64 to ivBase64 } fun decryptPassword(encryptedData: String, iv: String): String { val encryptedPassword = Base64.decode(encryptedData, Base64.NO_WRAP) val ivBytes = Base64.decode(iv, Base64.NO_WRAP) Log.d("PasswordLoading", "Loading password data...") val cipher = Cipher.getInstance("AES/GCM/NoPadding") cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, secretKey, GCMParameterSpec(128, ivBytes)) return String(cipher.doFinal(encryptedPassword)) Log.d("PasswordLoading", "Loading password data...") }

PasswordViewModel: