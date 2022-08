Has kubuntu 20 functionality "Freeze Task manager"?

New kubuntu 20 seems has no functionality “Freeze Task manager”.

Just exclude acassional removing of menu items in Task manager.

But prior kubuntu had such functionality.

Can I add such functionality in kubuntu 20 ?

$ uname -a Linux master-laptop 5.11.0-37-generic #41~20.04.2-Ubuntu SMP Fri Sep 24 09:06:38 UTC 2021 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux $ lsb_release -d; uname -r; uname -i Description: Ubuntu 20.04.3 LTS 5.11.0-37-generic x86_64 $ plasmashell -v plasmashell 5.18.5 $ kf5-config --version Qt: 5.12.8 KDE Frameworks: 5.68.0 kf5-config: 1.0

Thanks!