Hạt sen có tác dụng gì? 1 số lợi ích tuyệt vời mà hạt sen mang lại

Trong 100g sen tươi sẽ có 162g calo; 30 gam gluxit; 9,5 gam protein và 1 số vitamin nhóm A, C…khác. Các chất dinh dưỡng này sẽ giúp cho bà bầu an thai, ngăn ngừa được sảy thai và kích thích sự phát triển não bộ cho thai nhi.

Theo như y học cổ truyền, ăn hạt sen rất dễ ngủ vì nó có chứa glucozit và một số chất kiềm giúp an thần, dễ ngủ.

Hạt sen không chỉ là một món chè giải khát mà nó còn hỗ trợ điều trị các chứng bệnh như khó tiêu, suy nhược cơ thể, làm chậm quá trình lão hóa, vì trong nó có chứa glucozit và một số chất kiềm giúp an thần. Dưới đây là một vài tác dụng tiêu biểu của hạt sen

