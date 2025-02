Grafana Loki query

Hello,

My Alloy configuration is:

loki.source.windowsevent "windows_security" { locale = 1033 eventlog_name = "Security" poll_interval = "0s" use_incoming_timestamp = true forward_to = [loki.write.default.receiver] labels = { job = "windows-security", logsource = "windows-eventlog", } legacy_bookmark_path = "./bookmark_sec.xml" } loki.write "default" { endpoint { url = "http://192.168.1.2:3100/loki/api/v1/push" } external_labels = {} }

This configuration file sends all security related reports to the Grafana server. For example:

{"source":"Microsoft-Windows-Security-Auditing","channel":"Security","computer":"DESKTOP-1PNH21K","event_id":4663,"version":1,"task":12800,"levelText":"Information","taskText":"File System","opCodeText":"Info","keywords":"Audit Success","timeCreated":"2025-02-11T11:00:47.6158325Z","eventRecordID":126166,"execution":{"processId":4,"threadId":2656,"processName":"System"},"event_data":"\u003cData Name='SubjectUserSid'\u003eS-1-5-21-2104788189-4142446361-3889847816-1001\u003c/Data\u003e\u003cData Name='SubjectUserName'\u003eGrafana\u003c/Data\u003e\u003cData Name='SubjectDomainName'\u003eDESKTOP-1PNH21K\u003c/Data\u003e\u003cData Name='SubjectLogonId'\u003e0x3e091\u003c/Data\u003e\u003cData Name='ObjectServer'\u003eSecurity\u003c/Data\u003e\u003cData Name='ObjectType'\u003eFile\u003c/Data\u003e\u003cData Name='ObjectName'\u003eC:\\Users\\Grafana\\Desktop\\Test\u003c/Data\u003e\u003cData Name='HandleId'\u003e0x293c\u003c/Data\u003e\u003cData Name='AccessList'\u003e%%4423\r

\t\t\t\t\u003c/Data\u003e\u003cData Name='AccessMask'\u003e0x80\u003c/Data\u003e\u003cData Name='ProcessId'\u003e0x404\u003c/Data\u003e\u003cData Name='ProcessName'\u003eC:\\Windows\\explorer.exe\u003c/Data\u003e\u003cData Name='ResourceAttributes'\u003eS:AI\u003c/Data\u003e","message":"An attempt was made to access an object.\r

\r

Subject:\r

\tSecurity ID:\t\tS-1-5-21-2104788189-4142446361-3889847816-1001\r

\tAccount Name:\t\tGrafana\r

\tAccount Domain:\t\tDESKTOP-1PNH21K\r

\tLogon ID:\t\t0x3E091\r

\r

Object:\r

\tObject Server:\t\tSecurity\r

\tObject Type:\t\tFile\r

\tObject Name:\t\tC:\\Users\\Grafana\\Desktop\\Test\r

\tHandle ID:\t\t0x293c\r

\tResource Attributes:\tS:AI\r

\r

Process Information:\r

\tProcess ID:\t\t0x404\r

\tProcess Name:\t\tC:\\Windows\\explorer.exe\r

\r

Access Request Information:\r

\tAccesses:\t\tReadAttributes\r

\t\t\t\t\r

\tAccess Mask:\t\t0x80"}

I want to write a query that extracts information such as hostname, username, file and folder name, and date and time from IDs 4660 and 4663 . I found the following query, but it doesn’t work.

{job="windows-security"} |~ `EventID="4660"` or |~ `EventID="4663"` | logfmt | line_format "{{.Hostname}} {{.Username}} {{.ObjectName}} {{.Timestamp}}" | label_format hostname="{{.Hostname}}", username="{{.Username}}", object_name="{{.ObjectName}}", timestamp="{{.Timestamp}}"

What is wrong with this query?

Thank you.