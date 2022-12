Google recaptcha V3 , button needing to press the submit button twice

I tried google recaptcha v3 , After adding button it need to click twice to complete action.

$(document).ready(function() {

$(“#reg-submit”).on(‘click’, function(e){

e.preventDefault();

// alert(‘hi’);

var isvalid4 = true;

var patternPhone = /^(?=.*[0-9])[- +()0-9]+$/;

if($(‘#fullName’).val() == ‘’) {

$(‘#name_error’).text($(‘#name_error’).data(“error-mandatory”));

isvalid4 = false;

}

if($(‘#email’).val() == ‘’) {

$(‘#email_error’).text($(‘#email_error’).data(“error-mandatory”));

isvalid4 = false;

} else {

if (!validateEmail($(‘#email’).val())) {

$(‘#email_error’).text($(‘#email_error’).data(“error-invalidemail”));

isvalid4 = false;

}

}

if($(‘#phone’).val() == ‘’) {

$(‘#phone_error’).text($(‘#phone_error’).data(“error-mandatory”));

isvalid4 = false;

}

if( $(‘#phone’).val() != ‘’ ) {

var telPhone = $(‘#phone’).val();

if ($.trim(telPhone).match(patternPhone)) {

$(‘#phone_error’).text(‘’);

} else {

$(‘#phone_error’).text($(‘#phone_error’).data(“error-invalidphone”));

isvalid4 = false;

}

}

if($(‘#company’).val() == ‘’) {

$(‘#company_error’).text($(‘#company_error’).data(“error-mandatory”));

isvalid4 = false;

}

if(!isvalid4) {

return false;

}

if (grecaptcha.getResponse().length != 0) {

$(“#reg-submit”).attr(“disabled”, true);

$.ajax({

type: ‘POST’,

url: $(‘#form-ajaxurl’).val(),

data: $(‘#demo_form’).serialize(),

success: function(data){

$(‘#reg-submit’).attr(“disabled”, false);

var output = JSON.parse(data);

if(output.error == 1) {

$(‘#form-errors’).html(output.result);

}

else if(output.error == 2){

$(‘#form-errors’).html(output.result);

}

else {

window.location.href = output.result;

}

}

});

}

else

{

}

});

Html Button

div class=“form_wrpr”>

<f:form.hidden id=“g-recaptcha-response” property=“g-recaptcha-response” /> button class=“g-recaptcha btn btn-blue” id=“reg-submit”

data-sitekey=“{fields.clientKey}” >

{fields.Button}

/div>