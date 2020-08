Giảm đau nhức xương khớp bằng thuốc xịt có hiệu quả không?

Với những người béo phì thì quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn người bình thường. Điều này khiến cho các lớp sụn và phần xương bị bào mòn, từ đó dễ dàng bị tổn thương. Do đó, gây cảm giác đau nhức thường xuyên khi vận động, di chuyển.

Điều này vô tình làm cho cột sống của ta bị thoái hóa, suy giảm chức năng miễm dịch và gây tình trạng đau đớn. Lao động nặng Với những người thường xuyên làm việc trong môi trường khiêng vác, bưng bê những vật nặng thì cũng làm ảnh hưởng đến xương khớp. Trong quá trình khiêng thì áp lực các xương của đầu gối và tay làm tăng nguy cơ thoái hóa. Do đó, xương rất dễ bị tổn thương và gây đau nhức. Béo phì Cơ thể có trọng lượng quá lớn cũng là nguyên nhân dẫn đến bệnh xương khớp. Bởi vì, khi trọng lượng cơ thể lớn sẽ tăng áp lực chịu đựng lên các khớp xương, cột sống và đầu gối là nơi chịu lực mạnh nhất.

Tuổi tác benh xuong khop do tuoi tacĐa phần ở những người lớn tuổi thì xương trở nên yếu đi và các cơ không còn đủ mạnh để vận động.

