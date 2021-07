Getting object key by 'indexof' value of dropdown

I have 2 dropdowns, one which allows you to select the ‘Brand’ and 2nd which allows you to select the ‘parameter’ to get to the respective ‘SubBrands’ within the ‘Brand’ selected.

My Array:

var Brand = { "Brand1-Parameter1-SubBrand1": [{"Image": "animal", "Heading": "SubBrand1", "Link": "SubBrand1"}], "Brand1-Parameter1-SubBrand2": [{ "Image": "animal", "Heading": "SubBrand2", "Link": "SubBrand2"}], "Brand1-Parameter2-SubBrand3": [{ "Image": "water", "Heading": "SubBrand3", "Link": "SubBrand3" }], "Brand1-Parameter2-SubBrand4": [{ "Image": "water", "Heading": "SubBrand4", "Link": "SubBrand4" }], "Brand2-Parameter1-SubBrand5": [{ "Image": "travel", "Heading": "SubBrand5", "Link": "SubBrand5" }], "Brand2-Parameter1-SubBrand6": [{ "Image": "travel", "Heading": "SubBrand6", "Link": "SubBrand6" }], "Brand2-Parameter2-SubBrand7": [{ "Image": "flower", "Heading": "SubBrand7", "Link": "SubBrand7" }], "Brand2-Parameter2-SubBrand8": [{ "Image": "flower", "Heading": "SubBrand8", "Link": "SubBrand8" }], }

My first jquery filters the array for the ‘Brand’ selected in the dropdown, which works:

$("#ParentBrand").on('change', function() { var ParentBrandSelected = $('#ParentBrand').val(); var ParentBrandKeys = Object.keys(Brand).filter(v => v.startsWith(ParentBrandSelected))

The second part of this should filter the keys containing ‘Parameters’ selected with ‘indexOf’.

$("#Parameter").on('change', function() { var ParameterSelected = $('#Parameter').val() var ParentBrandParameterKeys = ParentBrandKeys.map(key => Object.keys(Brand[key]).filter(v => v.indexOf(ParameterSelected) > -1))

However this second part doesn’t work and the console shows an empty array. How do I filter the Object Keys containing the selected parameters?

Find full code below: