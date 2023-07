Getting mad on PHP Error

Hi

I have a migration script which migrates data from one database to another. This takes normally a few minutes to run. It should not take too much memory also.

There are about 1700 entries to be migrated, but after 218 I get an Server Error 500

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at you@example.com to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

<?php ini_set('max_execution_time', 0); ini_set('memory_limit', '4G'); ini_set('display_errors', true); error_reporting(E_ALL | E_STRICT); const DB_URL = "127.0.0.1"; const DB_PORT = "3306"; const DB_LOGIN = "xxx"; const DB_PASSWORD = "xxx"; function dbConnect($database) : ?PDO { $con = new PDO("mysql:host=" . DB_URL . ";port=" . DB_PORT . ";dbname=" . $database, DB_LOGIN, DB_PASSWORD, array(PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => "SET NAMES UTF8")); $con->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION); return $con; } try { $srcCon = dbConnect("uk_jobview"); $destCon = dbConnect("uk_eplanning"); $sql = "TRUNCATE TABLE ep_pmletters"; $srcstmt = $destCon->prepare($sql); $srcstmt->execute(); $sql = "SELECT letter_id, letter_groupid, letter_systemid, letter_filename, letter_senddate, letter_type, letter_data, letter_year, letter_isemail, letter_answerid FROM jv_pmletters"; $srcstmt = $srcCon->prepare($sql); $srcstmt->execute(); $migrated = 0; $error = 0; $warning = 0; while(($letter = $srcstmt->fetch(PDO::FETCH_OBJ))) { $letterData = json_decode($letter->letter_data); if(!$letterData) { echo "Corrupt letter data for letter id ".$letter->letter_id.". Letter skipped

"; $error++; continue; } $sql = "SELECT system_id, system_systemid, system_servicearea, system_servicezone, system_siteid FROM ep_systems WHERE system_systemid = :id"; $stmt = $destCon->prepare($sql); $stmt->bindValue("id", substr($letter->letter_systemid, 3)); $stmt->execute(); $system = $stmt->fetch(PDO::FETCH_OBJ); if(!$system) { echo "Unable to locate system id ".$letter->letter_systemid." in SMAX data. letter skipped

"; $error++; continue; } $letterData->site->siteid = $system->system_siteid; $letterData->site->serviceArea = $system->system_servicearea; $letterData->site->serviceZone = $system->system_servicezone; // $destCon->beginTransaction(); $continue = false; $warned = false; foreach ($letterData->site->systemList as $sys) { $sys->number = $sys->systemid = substr($sys->id, 3); $sys->id = $system->system_id; $sys->systemDescription = $sys->systemname; $sys->systemname = null; foreach ($sys->jobList as $job) { $job->systemid = $system->system_id; $job->systemNumber = $system->system_systemid; $sql = "SELECT case_id, case_number, workorder_id, workorder_number, workorder_levelofservice, case_type, event_id, CASE WHEN LENGTH(case_description) > 55 THEN SUBSTR(case_description, 47, 8) ELSE '' END AS jobNumber FROM ep_jobcases INNER JOIN ep_jobworkorders ON (workorder_caseid = case_id) LEFT JOIN ep_jobevents ON (event_workorderid = event_id) WHERE CASE WHEN LENGTH(case_description) > 55 THEN SUBSTR(case_description, 47, 8) ELSE '' END = :number"; $stmt = $destCon->prepare($sql); $stmt->bindValue("number", $job->number); $stmt->execute(); $case = $stmt->fetch(PDO::FETCH_OBJ); if(!$case) { $job->eventId = null; $job->workorderId = null; echo "MUST job ".$job->number." not found in SMAX data. Must number used.

"; $warned = true; } else { $job->number = $case->workorder_number; $job->eventId = $case->event_id; $job->workorderId = $case->workorder_id; $job->activitytype = $case->case_type; $job->scheduletype = $case->workorder_levelofservice; if($case->event_id) { $sql = "INSERT INTO ep_pmletterxjob (jobletter_eventid, jobletter_letterid) VALUES (:ev, :job)"; $stmt = $destCon->prepare($sql); $stmt->bindValue("ev", $case->event_id); $stmt->bindValue("job", $letter->letter_id, PDO::PARAM_INT); $stmt->execute(); } } } if($continue) continue; } if($continue) { // $destCon->rollBack(); continue; } $letter->letter_systemid = $system->system_id; $letter->letter_data = json_encode($letterData); $sql = "INSERT INTO ep_pmletters (letter_id, letter_groupid, letter_systemid, letter_filename, letter_senddate, letter_type, letter_data, letter_year, letter_isemail, letter_answerid, letter_chatter_message) VALUES (:id, :group, :system, :filename, :senddate, :type, :data, :year, 1, :answer, NOW())"; $stmt = $destCon->prepare($sql); $stmt->bindValue("id", $letter->letter_id, PDO::PARAM_INT); $stmt->bindValue("group", $letter->letter_groupid); $stmt->bindValue("system", $letter->letter_systemid); $stmt->bindValue("filename", $letter->letter_filename); $stmt->bindValue("senddate", $letter->letter_senddate); $stmt->bindValue("type", $letter->letter_type); $stmt->bindValue("data", $letter->letter_data); $stmt->bindValue("year", $letter->letter_year); $stmt->bindValue("answer", $letter->letter_answerid, PDO::PARAM_INT); $stmt->execute(); if(!$warned) $migrated++; else $warning++; //if($migrated >= 10) // break; // $destCon->commit(); } echo $migrated." pm letters migrated

"; echo $warning. " pm letters migrated with warnings

"; echo $error. " pm letters could not be migrated

"; die("Done..."); } catch (Exception $e) { die("ERROR: ". $e->getMessage()); }

Anyone any ideas?