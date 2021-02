In my HTML:

<div id="box">Some text</div>

In my CSS:

#box {width:222px; height:111px;}

In my JavaScript:

const section2 = document.getElementById('box'); const results = section2.getBoundingClientRect(); console.log("results " + results);

console.log returns:

results [object DOMRect]

I expected an object providing information about the size of the element and its position relative to the viewport but I simply got [object DOMRect]