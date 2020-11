Freezing first row while highlighting row and column

I need to do a table where I need to freeze the top row and highlight the row and column on hover. I have the 2 working separately but when I combine them, it isn’t working right.

#table_grid { border-spacing: 0; border-collapse: collapse; overflow: hidden; font-family: arial, verdana, sans-serif; font-size: 12px; background: #fff; margin: 0px; text-align: left; max-width: 1200px; border-radius: 10px; } #table_grid td, th { color: #669; padding: 9px 8px 4px 8px; font-size: 13px; position: relative; } #table_grid tr:hover { background-color: rgba(220, 220, 220, 0.5); } #table_grid td:hover::after, th:hover::after { background-color: rgba(211, 211, 211, 0.2); content: '\00a0'; height: 10000px; left: 0; position: absolute; top: -5000px; width: 100%; pointer-events: none; } table { text-align: left; position: relative; border-collapse: collapse; } th, td { padding: 0.25rem; } th { background: white; position: sticky; top: 0; /* Don't forget this, required for the stickiness */ box-shadow: 0 2px 2px -1px rgba(0, 0, 0, 0.4); }

<table id="table_grid"> <tr class="red"> <th>test</th> <th>test</th> <th>test</th> <th>test</th> <th>test</th> <th>test</th> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> <td>test</td> </tr> </table>

If I change

overflow: hidden

to

overflow: auto

in #table_grid, the highlight on hover and freezing the first row is working but the highlight on hover is running off the screen.

If I change it back to

overflow: hidden

hightlight on hover is working properly but the first row is not freezing.

Is there any way to fix this?