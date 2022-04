Forms submit buttonn not working?

I have

<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta http-equiv="refresh" content="1800; url=../login/logout.php" /><title>Edit Power Strip</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/bootstrap.min.css"> <link rel="stylesheet" href="../css/font-awesome.min.css" type="text/css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/tabs.css"> <link rel="stylesheet" href="../css/style.css" type="text/css" /> <link href='../css/select2.min.css' rel='stylesheet' type='text/css' /> <style> img.type { margin-right:15px; display: inline-block; width:40px; } .tab label { order: 0; display: block; padding:0; margin: 0; background: none; color: #000; border: none; transition: none; } li.select2-results__option:hover { background-color:#ddd; } .select2-container { width: 461.77px !important; } small { font-size:60% } </style> </head> <body> <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark" style="margin-bottom:10px"> <a class="navbar-brand mb-2" href="../index.php">Data Collection Tool</a> <p class="text-white position-absolute font-weight-bold font-italic" style="top:35px">Beta</p> <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation"> <span class="navbar-toggler-icon"></span> </button> <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent"> <ul class="navbar-nav mr-auto"> <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="../index.php">Home</a> </li> <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="../rooms/comms.php">Comms Room</a> </li> <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="../rooms/crypto.php">Crypto Room</a> </li> <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="../rooms/data.php">Data Center</a> </li> <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="../rooms/server.php">Server Room</a> </li> <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="../rooms/tech.php">Tech Control</a> </li> <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="../rooms/watch.php">Watch Floor</a> </li> </ul> <span class="navbar-text"> You are logged in as ssam@industechnology.com <a class="btn btn-danger btn-sm" href="../login/logout.php" role="button">Logout</a> </span> </div> </nav> <div class="card" style="margin:25px auto; width:85%"> <div class="card-header"> <h2 style="display:inline"><img src="../images/edit_power_strip_icon.png" alt="Power"> Edit Power Strip</h2> </div> <div class="card-body p-3"> <form method="post" action="edit_power_strip_engine.php"> <div class="row"> <div class="col"> <div class="alert alert-light shadow" role="alert"> <div class="row"> <div class="col"> <label for="name">Name (Optional)</label> <input type="text" class="form-control" id="name" name="Name" maxlength="50" value=""> </div> </div> <div class="row mt-3"> <div class="col"> <label for="Manufacturer">Manufacturer:</label> <div class="input-group"> <div class="input-group-prepend"> <span class="input-group-text icon-search text-secondary"></span> </div> <input list="manufacturers" name="Manufacturer" id="Manufacturer" class="form-control" value="Dell APC" required> <datalist id="manufacturers"> <option value="Dell"> <option value="Dell APC"> <option value="Interex"> <option value="Lucent Technologies"> <option value="Surge Master"> <option value="Wiremold"> </datalist> </div> </div> </div> <div class="row mt-3"> <div class="col"> <label for="Model">Model:</label> <div class="input-group"> <div class="input-group-prepend"> <span class="input-group-text icon-search text-secondary"></span> </div> <input list="models" name="Model" id="Model" class="form-control" value="wvbjn" required> <datalist id="models"> <option value="J58890CH1L1"> <option value="J58890CH1L2"> <option value="J58890CH1L3"> <option value="DM07RM-20T"> <option value="AP6020"> <option value="8558N"> <option value="J60B2B20X"> </datalist> </div> </div> </div> <div class="row mt-3"> <div class="col"> <label for="Voltage">Voltage:</label> <div class="input-group"> <div class="input-group-prepend"> <span class="input-group-text">#</span> </div> <select class="form-control" id="Voltage" name="Voltage"> <option value='120'>120</option> <option value="120">120</option> <option value="208">208</option> <option value="240">240</option> </select> <div class="input-group-append"> <span class="input-group-text">Volts</span> </div> </div> </div> </div> <div class="row mt-3"> <div class="col"> <label for="Rack">Rack (Row, Bay)</label> <select class='form-control' name='Rack' id='Rack'> <option value="1">jo, 1</option> <option value=1>(jo, 1)</option> </select> </div> </div> <div class="row mt-3 mb-5"> <div class="col"> <label for="operational_status">Operational Status</label> <select class="form-control" id="operational_status" name="operational_status"> <option value="1">Yes</option><option value="0">No</option> </select> </div> </div> </div> </div> <div class="col"> <h6 class="mb-2"><a href="#guide"><span class="icon-question"></span> Receptacle/Outlett Reference</a></h6> <div class="row mt-3"> <div class="col"> <label for="Receptacle">Receptacle</label> <div class="input-group"> <div class="input-group-prepend"> <span class="input-group-text icon-search text-secondary"></span> </div> <input list="receptacles" name="Receptacle" id="Receptacle" class="form-control" maxlength="25" required value="NEMA L6-20R"> <datalist id="receptacles"> <option value='NEMA L5-20R'> <option value='NEMA L5-30R'> <option value='NEMA L6-20R'> <option value='NEMA L6-30R'> <option value='NEMA L21-20R'> <option value='NEMA L21-30R'> </datalist> </div> </div> </div> <div class="row mt-3"> <div class="col"> <label for="r_type1">Outletts</label> <div class="tabs"> <input type="radio" name="tab" id="tabone" checked> <label for="tabone">Group 1</label> <div class="tab"> <div class="form-group"> <label for="r_type1" style="font-size:.95em">Type</label> <div class="input-group"> <div class="input-group-prepend"> <span class="input-group-text icon-search text-secondary"></span> </div> <input list="r_types1" name="r_type1" id="r_type1" class="form-control" maxlength="25" value="NEMA 5-20R" required> <datalist id="r_types1"> <option value='NEMA 5-15R'> <option value="NEMA 5-20R"> <option value='IEC-320 C13'> <option value='IEC-320 C19'> </datalist> </div> </div> <div class="form-group"> <label for="Count" style="font-size:.95em">Count</label> <div class="input-group"> <div class="input-group-prepend"> <span class="input-group-text">#</span> </div> <select id='Count' name="Count" class="form-control"> <option value="3">3</option> <option value='1'>1</option> <option value="2">2</option> <option value='3'>3</option> <option value='4'>4</option> <option value='5'>5</option> <option value='6'>6</option> <option value='7'>7</option> <option value='8'>8</option> <option value='9'>9</option> <option value='10'>10</option> <option value='11'>11</option> <option value="12">12</option> <option value='13'>13</option> <option value='14'>14</option> <option value='15'>15</option> <option value='16'>16</option> <option value='17'>17</option> <option value='18'>18</option> <option value='19'>19</option> <option value='20'>20</option> </select> </div> </div> </div> <input type="radio" name="tab" id="tabtwo"> <label for="tabtwo">Group 2</label> <div class="tab"> <div class="form-group"> <label for="r_type2" style="font-size:.95em">Type</label> <div class="input-group"> <div class="input-group-prepend"> <span class="input-group-text icon-search text-secondary"></span> </div> <input list="r_types2" name="r_type2" id="r_type2" class="form-control" maxlength="25" value="" required> <datalist id="r_types2"> <option value='NEMA 5-15R'> <option value="NEMA 5-20R"> <option value='IEC-320 C13'> <option value='IEC-320 C19'> </datalist> </div> </div> <div class="form-group"> <label for="Count2" style="font-size:.95em">Count</label> <div class="input-group"> <div class="input-group-prepend"> <span class="input-group-text">#</span> </div> <select id='Count2' name="Count2" class="form-control"> <option value="0">0</option> <option value='1'>1</option> <option value="2">2</option> <option value='3'>3</option> <option value='4'>4</option> <option value='5'>5</option> <option value='6'>6</option> <option value='7'>7</option> <option value='8'>8</option> <option value='9'>9</option> <option value='10'>10</option> <option value='11'>11</option> <option value="12">12</option> <option value='13'>13</option> <option value='14'>14</option> <option value='15'>15</option> <option value='16'>16</option> <option value='17'>17</option> <option value='18'>18</option> <option value='19'>19</option> <option value='20'>20</option> </select> </div> </div> </div> <input type="radio" name="tab" id="tabthree"> <label for="tabthree">Group 3</label> <div class="tab"> <div class="form-group"> <label for="r_type3" style="font-size:.95em">Type</label> <div class="input-group"> <div class="input-group-prepend"> <span class="input-group-text icon-search text-secondary"></span> </div> <input list="r_types3" name="r_type3" id="r_type3" class="form-control" maxlength="25" value="" required> <datalist id="r_types3"> <option value='NEMA 5-15R'> <option value="NEMA 5-20R"> <option value='IEC-320 C13'> <option value='IEC-320 C19'> </datalist> </div> </div> <div class="form-group"> <label for="Count3" style="font-size:.95em">Count</label> <div class="input-group"> <div class="input-group-prepend"> <span class="input-group-text">#</span> </div> <select id='Count3' name="Count3" class="form-control"> <option value="0">0</option> <option value='1'>1</option> <option value="2">2</option> <option value='3'>3</option> <option value='4'>4</option> <option value='5'>5</option> <option value='6'>6</option> <option value='7'>7</option> <option value='8'>8</option> <option value='9'>9</option> <option value='10'>10</option> <option value='11'>11</option> <option value="12">12</option> <option value='13'>13</option> <option value='14'>14</option> <option value='15'>15</option> <option value='16'>16</option> <option value='17'>17</option> <option value='18'>18</option> <option value='19'>19</option> <option value='20'>20</option> </select> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="col"> <div class="form-group" style="margin-bottom:.5rem"> <label for="Location">Location</label> <div class="input-group"> <div class="input-group-prepend"> <span class="input-group-text icon-search text-secondary"></span> </div> <input list="locations" name="Location" id="Location" class="form-control" maxlength="25" required value="Top-Right"> <datalist id="locations"> <option value="Top-Left"> <option value="Top-Right"> <option value="Middle-Left"> <option value="Middle-Right"> <option value="Bottom-Left"> <option value="Bottom-Right"> </datalist> </div> </div> <svg viewBox="0 0 75 85"> <defs> <pattern id="pattern" x="0" y="0" width="4" height="4" patternUnits="userSpaceOnUse" patternTransform="rotate(-45)"> <rect fill="#dc3545" x="0" y="0" width="4" height="2"></rect> <rect fill="white" x="0" y="2" width="4" height="2"></rect> </pattern> <style> rect.power_strip_in_rack { fill:url(#pattern); stroke:#000; stroke-width:.2; } </style> </defs> <rect x="5" y="2" width="25" height="75" style="fill:rgb(255,255,255);stroke-width:.6;stroke:rgb(0,0,0)" /> <rect x="25" y="5" width="3" height="9" class="power_strip_in_rack" /> </svg> </div> </div> <div class="row justify-content-center"> <div class="col-4" style="margin-top:25px"> <button type="submit" class="btn btn-outline-dark btn-block btn-lg"><span class="icon-pencil"></span> Edit</button> <input type="hidden" name="power_strip_id" value="1"> </div> </div> </form> </div> </div> <div id="guide" class="overlay"> <div class="popup"> <a class="close" href="#">×</a> <div class="content p-3"> <h4>Types of Recepticals <small>(Under the Floor)</small></h4> <hr> <figure class="figure"> <img src="../images/plug_type_7.png" class="figure-img img-fluid rounded" alt="NEMA 5-15R" width="100"> <figcaption class="figure-caption text-center">NEMA L5-20R</figcaption> </figure> <figure class="figure"> <img src="../images/plug_type_8.png" class="figure-img img-fluid rounded" alt="NEMA 5-20R" width="100"> <figcaption class="figure-caption text-center">NEMA L5-20R</figcaption> </figure> <figure class="figure"> <img src="../images/plug_type_9.png" class="figure-img img-fluid rounded" alt="NEMA L6-20R" width="100"> <figcaption class="figure-caption text-center">NEMA L6-20R</figcaption> </figure> <figure class="figure"> <img src="../images/plug_type_10.png" class="figure-img img-fluid rounded" alt="NEMA L6-30R" width="100"> <figcaption class="figure-caption text-center">NEMA L6-30R</figcaption> </figure> <figure class="figure"> <img src="../images/plug_type_11.png" class="figure-img img-fluid rounded" alt="NEMA L21-20R" width="100"> <figcaption class="figure-caption text-center">NEMA L21-20R</figcaption> </figure> <figure class="figure"> <img src="../images/plug_type_12.png" class="figure-img img-fluid rounded" alt="NEMA L21-30R" width="100"> <figcaption class="figure-caption text-center">NEMA L21-30R</figcaption> </figure> <h4>Types of Outletts <small>(Grouped in Power Strips)</small></h4> <hr> <figure class="figure"> <img src="../images/plug_type_1.png" class="figure-img img-fluid rounded" alt="NEMA 5-15R" width="100"> <figcaption class="figure-caption text-center">NEMA 5-15R</figcaption> </figure> <figure class="figure"> <img src="../images/plug_type_2.png" class="figure-img img-fluid rounded" alt="NEMA 5-20R" width="100"> <figcaption class="figure-caption text-center">NEMA 5-20R</figcaption> </figure> <figure class="figure"> <img src="../images/plug_type_3.png" class="figure-img img-fluid rounded" alt="IEC-320 C13" width="100"> <figcaption class="figure-caption text-center">IEC-320 C13</figcaption> </figure> <figure class="figure"> <img src="../images/plug_type_4.png" class="figure-img img-fluid rounded" alt="IEC-320 C19" width="100"> <figcaption class="figure-caption text-center">IEC-320 C19</figcaption> </figure> </div> </div> </div> <!-- <script src='../scripts/jquery-3.0.0.js' type='text/javascript'></script> select2 script <script src='../scripts/select2.min.js'></script> <script> $(document).ready(function(){ $("#r_type1").select2({ templateResult: formatOptions, minimumResultsForSearch: Infinity }); $("#r_type2").select2({ templateResult: formatOptions, minimumResultsForSearch: Infinity }); $("#r_type3").select2({ templateResult: formatOptions, minimumResultsForSearch: Infinity }); }); function formatOptions (state) { if (!state.id) { return state.text; } console.log(state.element.value); var $state = $( '<span><img class="type" src="../images/plug_type_' + state.element.value.toLowerCase() + '.png" /> ' + state.text + '</span>' ); return $state; } </script> --> <script src="../scripts/popper.min.js"></script> <script src="../scripts/bootstrap.min.js"></script> </body> </html>