For loop with a condition

O’, trying to create this SVG with PHP



<text text-anchor="middle" x="35" y="120">1</text> <text text-anchor="middle" x="35" y="185">3</text> <text text-anchor="middle" x="35" y="250">5</text> <text text-anchor="middle" x="35" y="315">7</text> <text text-anchor="middle" x="35" y="380">9</text> <text text-anchor="middle" x="35" y="445">11</text> <text text-anchor="middle" x="35" y="510">13</text> <text text-anchor="middle" x="35" y="575">15</text> <text text-anchor="middle" x="35" y="640">17</text> <text text-anchor="middle" x="35" y="705">19</text> .... ..;. <text text-anchor="middle" x="487" y="120">2</text> <text text-anchor="middle" x="487" y="185">4</text> <text text-anchor="middle" x="487" y="250">6</text> <text text-anchor="middle" x="487" y="315">8</text> <text text-anchor="middle" x="487" y="380">10</text> <text text-anchor="middle" x="487" y="445">12</text> <text text-anchor="middle" x="487" y="510">14</text> <text text-anchor="middle" x="487" y="575">16</text> <text text-anchor="middle" x="487" y="640">18</text> <text text-anchor="middle" x="487" y="705">20</text>

Heres how I display the numbers (1-20)

In order to do this with PHP, is this right?