const varone = 98 const vartwo = 25 const varthree = 9 const varfour = 36 const someArray = [varone, vartwo, varthree, varfour]; someArray.forEach(element => { console.log(element); });

The above will generate the value:



But instead, I wnat to print:

varone vartwo varthree varfour

I am seeking help, How should I modify the code?