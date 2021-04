Font.loadAsync in React Native Expo

I’m trying to add a custom font to ReactNative using Expo

the fonts are actually showing up ok for now, but I keep getting a warning that I should use Font.loadAsync , I’ve tried to adapt what’s in the docs to the tabbed template and watched a few tutorials, most recently Maximillian’s on Udemy feels the closest… but even though I’m using Font.loadAsync I’m still getting the same warning.

import { StatusBar } from 'expo-status-bar'; import React, { useState } from 'react'; import { SafeAreaProvider } from 'react-native-safe-area-context'; import useCachedResources from './hooks/useCachedResources'; import useColorScheme from './hooks/useColorScheme'; import Navigation from './navigation'; // expo install expo-app-loading import AppLoading from 'expo-app-loading'; // import { AppLoading } from 'expo'; // import { useFonts } from 'expo-font'; import * as Font from 'expo-font'; const fetchFonts = () => { return Font.loadAsync({ 'CharterBold': require('./assets/fonts/CharterBold.otf'), 'CharterBoldItalic': require('./assets/fonts/CharterBoldItalic.otf'), 'CharterItalic': require('./assets/fonts/CharterItalic.otf'), 'CharterRegular': require('./assets/fonts/CharterRegular.otf'), 'SpaceMono': require('./assets/fonts/SpaceMono-Regular.ttf'), }) } export default function App() { const isLoadingComplete = useCachedResources(); const colorScheme = useColorScheme(); const [fontsLoaded, setFontsLoaded] = useState(false) // const [loaded] = useFonts({ // CharterBold: require('./assets/fonts/CharterBold.otf'), // CharterBoldItalic: require('./assets/fonts/CharterBoldItalic.otf'), // CharterItalic: require('./assets/fonts/CharterItalic.otf'), // CharterRegular: require('./assets/fonts/CharterRegular.otf'), // SpaceMono: require('./assets/fonts/SpaceMono-Regular.ttf'), // }); if (!fontsLoaded) { return ( <AppLoading startAsync={fetchFonts} onFinish={() => setFontsLoaded(true)} onError={(err) => console.log(err)} /> ); } if (!isLoadingComplete) { return null; } else { return ( <SafeAreaProvider> <Navigation colorScheme={colorScheme} /> <StatusBar /> </SafeAreaProvider> ); } }