Fluid text sizes

Hi there,

I am trying to set up some fluid/responsive font sizes for my headings.

I have used a generator that has created the following:

–font-size-sm: clamp(0.69rem, 0.36vw + 0.61rem, 0.89rem);

–font-size-base: clamp(1rem, 0.34vw + 0.91rem, 1.19rem);

–font-size-md: clamp(1.44rem, 0.26vw + 1.38rem, 1.58rem);

–font-size-lg: clamp(2.07rem, 0.07vw + 2.06rem, 2.11rem);

–font-size-xl: clamp(2.99rem, -0.32vw + 3.06rem, 2.81rem);

–font-size-xxl: clamp(4.3rem, -1vw + 4.55rem, 3.75rem);

–font-size: clamp(6.19rem, -2.17vw + 6.73rem, 5rem);

However, I am trying to use something like:

h1{

font-size: clamp(6.19rem, -2.17vw + 6.73rem, 5rem);

} h2{

font-size-xxl: clamp(4.3rem, -1vw + 4.55rem, 3.75rem);

}

etc

But I am getting errors (in SASS).

Am I doing something completely wrong?

Thanks