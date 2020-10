Fixing an undefined error

Im getting



function drag(evt) { if (selectedElement) { evt.preventDefault(); var coord = getMousePosition(evt); selectedElement.setAttributeNS(null, "x", coord.x - offset.x); selectedElement.setAttributeNS(null, "y", coord.y - offset.y); var dx = coord.x - offset.x; var dy = coord.y - offset.y; if (confined) { if (dx < minX) { dx = minX; } else if (dx > maxX) { dx = maxX; } if (dy < minY) { dy = minY; } else if (dy > maxY) { dy = maxY; } } transform.setTranslate(dx, dy); } }

but the error s3eems to happen when I am dragging the object.Here is the function

Given I get the error when I drag it, how can I figure out what about transform, is the error coming from?