:first in jquery not working in the script

I’m working on an infinite scrolling script. I can’t seem to get the first update id of the dynamically loaded content in jQuery as it shows blank in Firebug.

I seem to get the last update_id but not the first one. Can anyone point where it is going wrong?

<!-- begin snippet: js hide: false console: true babel: false --> <!-- language: lang-js --> var load = 0; var sess_uname = "<?php echo $session_uname;?>"; var f_uname = "<?php echo htmlspecialchars($_GET['u']);?>"; var sess_count = "<?php echo $total_sess_count;?>"; var f_count = "<?php echo $total_friend_count;?>"; var funame = "<?php echo $f_uname0;?>"; $(".message").html("<div style='display: flex; justify-content: center;'><h1>Loading Posts...</h1> " + spinner1 + "</div>").show(); if (sess_uname == f_uname) { $(window).scroll(function() { if ($(window).scrollTop() == $(document).height() - $(window).height()) { var sub = $(document).height() - $(window).height(); load++; var first = $("i:first").text(); //i couldn't get the value of this one as it shows blank in firebug var last = $("i:last").text(); console.log(first + "--1---2-- " + last); if (load * 2 < sess_count) { $(".message").html("<h1>no more posts to show </h1>"); } else { $.post("st&com.php", { "load": load, "sess_count": sess_count, "update_id2": last }, function(data) { $(".message").html(spinner1).show(); $("#status_area").append(data); $(".hide").hide(); $(".message").html(spinner1).hide(); }); console.log("last12"); } } }); } else { $(window).scroll(function() { if ($(window).scrollTop() == $(document).height() - $(window).height()) { load++; if (load * 2 > f_count) { $(".message").html("<h1>no more posts to show here</h1>"); } else { $.post("status_list.php", { funame: funame, load: load }, function(data) { $(".message").html(spinner1).show(); $("#status_area").append(data); $(".hide").hide(); $(".message").html(spinner1).hide(); }); } } }); }