Firefox not showing Alt IMG in flash anymore. Why?

Firefox is not showing Alt IMG in flash anymore. Any idea why? Has something changed since I’ve been gone? Thanks for looking.

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="600" height="139"> <param name="movie" value="images/intro.swf"> <param name="wmode" value="opaque"> <!--[if !IE]>--> <object type="application/x-shockwave-flash" data="images/intro.swf" width="600" height="139"> <param name="wmode" value="opaque"> <!--<![endif]--> <img src="images/altimg.jpg" width="600" height="139" alt="yada yada"> <!--[if !IE]>--> </object> <!--<![endif]--> </object>