Fine tuning a simple quiz

I managed, with your ( Archibald ) help, to realize a simple js quiz.

This is the working code:

javascript

//per i quiz (da Archibald di SitePont.com) var radios = document.querySelectorAll("input"); radios.forEach((e) => e.addEventListener("click", respond)); function respond(evt) { let feedback = evt.target.parentElement.parentElement.lastElementChild; feedback.innerText = evt.target.dataset.response; if(feedback.innerText.includes("✔")) { feedback.classList.remove("red") feedback.classList.add("green")} else{ feedback.classList.remove("green") feedback.classList.add("red") } }; //-->

html

<div id="quiz"> <div class="quiz"> <p>Per Aristotele la conoscenza</p> <label><input type="radio" name="conoscenza" data-response="🗙 no!"> a. non può mai andare oltre i sensi, il qui e ora</label> <label><input type="radio" name="conoscenza" data-response="🗙 sbagliato!"> b. dispone, come per Platone, di contenuti innati</label> <label><input type="radio" name="conoscenza" data-response="✔ giusto!"> c. va oltre il qui ed ora grazie alla capacità astrattiva dell'intelletto</label> <p></p> </div> <div class="quiz"> <p>Aristotele</p> <label><input type="radio" name="anima" data-response="🗙 no!"> a. dice l'uomo ha un'anima immortale</label> <label><input type="radio" name="anima" data-response="✔ giusto!"> b. non chiarisce se l'uomo abbia un'immortalità personale</label> <label><input type="radio" name="anima" data-response="🗙 sbagliato!"> c. dice che l'uomo non ha un'anima immortale</label> <p></p> </div> <div class="quiz"> <p>Per Aristotele il Primo Motore Immobile</p> <label><input type="radio" name="Dio" data-response="✔ giusto!"> a. attira a Sè tutto come fine (amato)</label> <label><input type="radio" name="Dio" data-response="🗙 no!"> b. crea tutto come fine (amato)</label> <label><input type="radio" name="Dio" data-response="🗙 sbagliato!"> c. non esercita alcun influsso sul mondo materiale</label> <p></p> </div> </div>

I wonder if, instead of show the answer immediately for each question, I could put something such as button to show a score of the whole quiz (of all the questions together).

Thank you!