Finding the index position of a 2-dimensional array

Hello,

I am trying to find the index position of an array element, but whenever I log the index, it shows me a -1.

Here’s my code

let array = []; let a = "18647AF0D0,59,6]1864726D1,65,5]1864726A,85,5]1864726A,75,5]"; let boss = a.split(']'); //document.write(boss); // console.log(b); for (let i=0;i<boss.length ;i++) { //document.write(boss[i]); let final= boss[i].split(','); //console.log(final); array = [...array, [final]]; } for (let i =0;i<array.length-1;i++) { for (let j =0;j<3;j++) { console.log(array[i][0][j]); } } index = array.indexOf('1864726A'); console.log(index);

codepen ;- https://codepen.io/kanxababu/pen/poKdXbW