Filter an array

I have an array

echo '<pre>';print_r($frontAssetArray);echo '</pre>';

resulting…

``Array

(

[0] => Array

(

[name] =>

[id] => 1

[beginning_ru] => 42.0

[ending_ru] => 42.0

[beginning_x] => 0.0

[external_width] => 17.500

[external_depth] => 7.008

[external_height] => 1.750

[asset_type] => 3

[manufacturer] => Hewlett-Packard

[rack_mounting_direction] => Front

)

)

I'm trying to use array_filter() to take all the key/value except 3 (beginning_ru, ending_ru, and external_depth) so it becomes

Array

(

[0] => Array

(

[beginning_ru] => 42.0

[ending_ru] => 42.0

[external_depth] => 7.008

)

)