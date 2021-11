Filter an array

You can always build a new array with the mounting direction as the primary key.

$SortedAsset = array(); foreach($assetArray as $key => $row): $SortedAsset[$row['mounting_direction']][$key] = $row; endforeach;

It should come out like this.

Array ( [Front] => Array ( [0] => Array ( [name] => [id] => 1 [beginning_ru] => 35.0 [ending_ru] => 48.0 [beginning_x] => 0.0 [external_width] => 17.500 [external_height] => 24.500 [asset_type] => 1 [manufacturer] => 3Com [mounting_direction] => Front ) [1] => Array ( [name] => [id] => 2 [beginning_ru] => 35.0 [ending_ru] => 48.0 [beginning_x] => 0.0 [external_width] => 17.500 [external_height] => 24.500 [asset_type] => 1 [manufacturer] => 3Com [mounting_direction] => Front ) [3] => Array ( [name] => [id] => 4 [beginning_ru] => 35.0 [ending_ru] => 48.0 [beginning_x] => 0.0 [external_width] => 17.500 [external_height] => 24.500 [asset_type] => 1 [manufacturer] => 3Com [mounting_direction] => Front ) [6] => Array ( [name] => [id] => 7 [beginning_ru] => 35.0 [ending_ru] => 48.0 [beginning_x] => 0.0 [external_width] => 17.500 [external_height] => 24.500 [asset_type] => 1 [manufacturer] => 3Com [mounting_direction] => Front ) ) [Back] => Array ( [2] => Array ( [name] => [id] => 3 [beginning_ru] => 35.0 [ending_ru] => 48.0 [beginning_x] => 0.0 [external_width] => 17.500 [external_height] => 24.500 [asset_type] => 1 [manufacturer] => 3Com [mounting_direction] => Back ) [4] => Array ( [name] => [id] => 5 [beginning_ru] => 35.0 [ending_ru] => 48.0 [beginning_x] => 0.0 [external_width] => 17.500 [external_height] => 24.500 [asset_type] => 1 [manufacturer] => 3Com [mounting_direction] => Back ) [5] => Array ( [name] => [id] => 6 [beginning_ru] => 35.0 [ending_ru] => 48.0 [beginning_x] => 0.0 [external_width] => 17.500 [external_height] => 24.500 [asset_type] => 1 [manufacturer] => 3Com [mounting_direction] => Back ) ) )

You then use the known KEY to print or loop through that array. Just check for ‘Front’ or 'Back".