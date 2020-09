File Uploading with Fetch and PHP

HTML File:

<!DOCTYPE html> <html> <head> <title></title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> <link rel="shortcut icon" href="#"> <style> span {margin-left:15px;} </style> </head> <body> <main> <h1>Custom Upload button JS+CSS+HTML and FILE Upload in PHP</h1> <button id="virtual-file">Choose File</button><span id="file-text">No File chosen</span><br><br> <form class="my-form" id="my-form"> <input type="file" id="uFile"> <button type="submit" id="upload">Upload Files</button> </form> </main> <script type="text/javascript"> const myForm = document.getElementById('my-form'); const realFile = document.getElementById('uFile'); const virtualFile = document.getElementById('virtual-file'); const spanText = document.getElementById('file-text'); virtualFile.addEventListener("click",function(){ realFile.click(); realFile.addEventListener("change",function(){ if (realFile.value) { spanText.innerHTML = realFile.value; } else { spanText.innerHTML = "No file chosen yet."; } }) }); myForm.addEventListener("submit", e =>{ e.preventDefault(); const endpoint = "upload.php"; const formData = new FormData(); formData.append("uFile", uFile.files[0]); fetch(endpoint, { method: "post", body: formData }).catch(console.error); }); </script> </body> </html>

upload.php →

<?php $targetPath = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] ."upload/".basename($_FILES["uFile"]["name"]); move_uploaded_file($_FILES["uFile"]["tmp_name"], $targetPath);

The status shows as 200, but the file doesn’t get uploaded →

Live Link

Upload location