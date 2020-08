Fetch API OutPut issues

// Get detail for a random user const root = 'https://jsonplaceholder.typicode.com'; let id = Math.floor(Math.random() * 20) + 1; let uri = root + '/users/' + id; console.log('FETCH:', 'uri'); fetch(uri) .then(function( response ){ return response.json; }) .then( (data) =>{ console.log(data); let jsonData = JSON.stringify(data); console.log(data); let output = document.getElementById('output'); output.textContent = jsonData; console.log(jsonData); }) .catch((err) =>{ console.log('ERROR', err.message); });

Where am I faltering? why the output is not generated when response code is valid.