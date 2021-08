Fade in youtube video after play image is clicked

How would this be done using CSS?

html, body { height: 100%; margin: 0; padding: 0; } body { background: #353198; } .outer { display: table; height: 100%; margin: 0 auto; } .tcell { display: table-cell; vertical-align: middle; } .play { position: absolute; top: 0; left: 0; bottom: 0; right: 0; margin: auto; width: 90px; height: 90px; border-radius: 50%; fill: red; filter: drop-shadow(3px 3px 3px rgba(0, 0, 0, 0.7)); cursor: pointer; } .container { position: absolute; top: 0; left: 0; bottom: 0; right: 0; margin: auto; width: 100%; height: 100%; background: blue; } .video-wrapper { max-width: 720px; margin: auto; position: absolute; top: 0; left: 0; right: 0; bottom: 0; } .ratio-keeper { position: absolute; top: 0; bottom: 0; height: 0; padding-top: 56.25%; width: 100%; margin: auto; } .video-frame { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } .hide { display: none; }

<div class="outer"> <div class="tcell"> <div class="container hide "> <div class="video-wrapper"> <div class="ratio-keeper"> <div class="wrap"> <div class="video video-frame"></div> </div> </div> </div> </div> </div> <svg class="play " width="100%" height="100%" viewBox="0 0 64 64"> <path d="M25.6,46.4L44.8,32L25.6,17.6V46.4z M32,0C14.3,0,0,14.3,0,32s14.3,32,32,32s32-14.3,32-32S49.7,0,32,0z M32,57.6C17.9,57.6,6.4,46.1,6.4,32S17.9,6.4,32,6.4S57.6,17.9,57.6,32S46.1,57.6,32,57.6z" /> </svg> </div>