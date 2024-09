Fabric JS canvas not loading initially

I created a basic canvas in fabric js but when i run the app it fails to render the app but when i click a button that adds rectangle to the canvas it gets visible with a movable rectangle

This is the initial screen



this is the App.tsx

import Toolbox from "./components/Toolbox" import { MenuIcons } from "./data/menuicons"; import Dcanvas from "./Dcanvas"; import * as fabric from "fabric" import { useEffect, useState} from "react"; const App = () => { const [canvas, setCanvas] = useState<fabric.Canvas>(); useEffect(() => { setCanvas(new fabric.Canvas("canvas", { height: 450, width: 800, backgroundColor: "white" }) ); canvas?.requestRenderAll(); }, []); return ( <div className="flex items-center fixed w-screen h-screen bg-gray-200 z-0"> <Toolbox menu={MenuIcons} canvas={canvas} /> <Dcanvas/> </div> ) } export default App

This is the canvas

const Dcanvas = () => { return ( <div> <canvas id="canvas"/> </div> ) } export default Dcanvas

This is Toolbox.tsx

import { IconProps } from "../data/btypes" import * as fabric from "fabric"; function Icon({ Name, size, title, action, canvas }: IconProps & { canvas: fabric.Canvas | undefined }) { return <div onClick={() => { action(canvas) }} className="cursor-pointer"> <Name size={size} color="rgb(67,67,67)" title={title} /> </div> } interface ToolProps { menu: IconProps[] canvas: fabric.Canvas | undefined } const Toolbox = ({ menu, canvas }: ToolProps) => { return ( <div className="grid grid-cols-1 gap-7 p-3 rounded-md m-2 shadow-md w-fit h-fit bg-white"> { menu.map((props) => { return <Icon {...props} key={props.title} canvas={canvas}/> }) } </div> ) } export default Toolbox

This is menuicons file