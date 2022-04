I an trying to export to a csv file the values of an array put I have the error

Warning: fputcsv() expects parameter 2 to be array, string given

the code is bellow ,What I can do to solve it?

foreach ($array[$domain_id][$pr[1]] as $arr) { $insert[ ] ="Some text from $array"; } $fp = fopen('mart.csv', 'w'); foreach ($insert as $fields) { fputcsv($fp, $fields); } fclose($fp);