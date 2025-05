Error with VentsController.php

Hello,

I have a Laravel backend in Docker. When I visit the address http:IP/vents I get an Error loading data . There is a VentsController.php file in the project code, its contents are as follows:

use Illuminate\Http\Request; class VentsController extends Controller { public function index() { try { return response()->json(['message' => 'Vents endpoint working']); } catch (\Exception $e) { return response()->json(['error' => $e->getMessage()], 500); } } }

The container logs are:

portal | 127.0.0.1 - 11/May/2025:17:15:28 +0000 "GET /api/vents" 500 portal | 127.0.0.1 - 11/May/2025:17:16:11 +0000 "GET /api/vents" 500 portal | 127.0.0.1 - 11/May/2025:17:16:11 +0000 "GET /api/user-current" 200 portal | 127.0.0.1 - 11/May/2025:17:16:11 +0000 "GET /api/user-permissions/33" 200 portal | 127.0.0.1 - 11/May/2025:17:16:15 +0000 "GET /api/user-current" 200 portal | 127.0.0.1 - 11/May/2025:17:16:15 +0000 "GET /api/vents" 500 portal | 127.0.0.1 - 11/May/2025:17:16:15 +0000 "GET /api/user-permissions/33" 200

And:

# docker exec -it portal tail -f /var/www/storage/logs/laravel.log #35 /var/www/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Pipeline/Pipeline.php(209): Illuminate\\Http\\Middleware\\TrustProxies->handle(Object(Illuminate\\Http\\Req uest), Object(Closure)) #36 /var/www/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Middleware/ InvokeDeferredCallbacks.php(22): Illuminate\\Pipeline\\Pipeline->Illuminate\\Pip eline\\{closure}(Object(Illuminate\\Http\\Request)) #37 /var/www/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Pipeline/Pipeline.php(209): Illuminate\\Foundation\\Http\\Middleware\\InvokeDeferredCallbacks->handle(Objec t(Illuminate\\Http\\Request), Object(Closure)) #38 /var/www/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Pipeline/Pipeline.php(127): Illuminate\\Pipeline\\Pipeline->Illuminate\\Pipeline\\{closure}(Object(Illumina te\\Http\\Request)) #39 /var/www/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php( 176): Illuminate\\Pipeline\\Pipeline->then(Object(Closure)) #40 /var/www/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php( 145): Illuminate\\Foundation\\Http\\Kernel->sendRequestThroughRouter(Object(Illu minate\\Http\\Request)) #41 /var/www/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Application.php( 1193): Illuminate\\Foundation\\Http\\Kernel->handle(Object(Illuminate\\Http\\Req uest)) #42 /var/www/public/index.php(17): Illuminate\\Foundation\\Application->handleRe quest(Object(Illuminate\\Http\\Request)) #43 {main} "}

And:

# docker exec -it portal curl http://localhost/api/vents <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <title>Server Error</title> <style>

And:

# docker exec -it portal bash $ php artisan tinker > DB::connection()->getPdo(); = PDO {#1283 inTransaction: false, attributes: { CASE: NATURAL, ERRMODE: EXCEPTION, AUTOCOMMIT: 1, PERSISTENT: false, DRIVER_NAME: "mysql", SERVER_INFO: "Uptime: 16030 Threads: 1 Questions: 6927 Slow queries: 42 Opens: 91 Open tables: 85 Queries per second avg: 0.432", ORACLE_NULLS: NATURAL, CLIENT_VERSION: "mysqlnd 8.3.21", SERVER_VERSION: "10.11.11-MariaDB-0+deb12u1-log", STATEMENT_CLASS: [ "PDOStatement", ], EMULATE_PREPARES: 0, CONNECTION_STATUS: "host.docker.internal via TCP/IP", STRINGIFY_FETCHES: false, DEFAULT_FETCH_MODE: BOTH, }, }

The Nginx logs are:

# cat /var/log/nginx/access.log X.X.X.X - - [11/May/2025:10:18:11 -0700] "GET /api/vents HTTP/1.1" 500 44 " http://X.X.X.X/vents" "Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537 .36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Mobile Safari/537.36" X.X.X.X - - [11/May/2025:10:18:11 -0700] "GET /api/user-current HTTP/1.1" 2 00 512 "http://X.X.X.X/vents" "Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWe bKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Mobile Safari/537.36" X.X.X.X - - [11/May/2025:10:18:11 -0700] "GET /api/user-permissions/33 HTTP /1.1" 200 5077 "http://X.X.X.X/vents" "Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Mobile Safari/537.36" X.X.X.X - - [11/May/2025:10:18:11 -0700] "GET /icon.png?f7318d50153a74aa HT TP/1.1" 200 3287 "http://X.X.X.X/vents" "Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Mobile Safari/537.36" X.X.X.X - - [11/May/2025:10:18:11 -0700] "GET /assets/images/fanaz.png HTTP /1.1" 304 0 "http://X.X.X.X/vents" "Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) Ap pleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Mobile Safari/537.36" X.X.X.X - - [11/May/2025:10:18:11 -0700] "GET /assets/images/user-profile.j peg HTTP/1.1" 304 0 "http://X.X.X.X/vents" "Mozilla/5.0 (Linux; Android 1 0; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Mobile Safari/537. 36" X.X.X.X - - [11/May/2025:10:18:11 -0700] "GET /api/vents HTTP/1.1" 500 44 " http://X.X.X.X/vents" "Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537 .36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Mobile Safari/537.36" X.X.X.X - - [11/May/2025:10:18:11 -0700] "GET /api/user-current HTTP/1.1" 2 00 512 "http://X.X.X.X/vents" "Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWe bKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Mobile Safari/537.36" X.X.X.X - - [11/May/2025:10:18:11 -0700] "GET /api/user-permissions/33 HTTP /1.1" 200 5077 "http://X.X.X.X/vents" "Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Mobile Safari/537.36" # # cat /var/log/nginx/error.log 2025/05/11 10:18:09 [warn] 4698#4698: *1791 an upstream response is buffered to a temporary file /var/lib/nginx/proxy/8/12/0000000128 while reading upstream, cl ient: X.X.X.X, server: localhost, request: "GET /_next/static/chunks/main-a pp.js?v=1746983889245 HTTP/1.1", upstream: "http://X.X.X.X/_next/static/c hunks/main-app.js?v=1746983889245", host: "X.X.X.X", referrer: "http://X.X.X.X/vents"

I cleared Laravel cache too:

# docker exec -it portal php artisan cache:clear # docker exec -it portal php artisan config:clear # docker exec -it portal php artisan route:clear

The directories permissions are:

$ ls -la /var/www/storage total 20 drwxrwxr-x 5 www www 4096 May 11 13:37 . drwxr-xr-x 14 www www 4096 May 11 14:08 .. drwxrwxr-x 4 www www 4096 May 11 13:37 app drwxrwxr-x 6 www www 4096 May 11 13:37 framework drwxrwxr-x 2 www www 4096 May 11 14:12 logs

What is wrong?

Thank you.