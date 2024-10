Encoding not recognized: 'cesu8', Jest testing

When trying to test with Jest on NodeJs backend, I get

Error: Encoding not recognized: 'cesu8' (searched as: 'cesu8')

I have MySql as database.

I’m using jest, and trying to test login, but apparently, it also need to establish sequelize MySQL connection.

It’s about Encoding not recognized: ‘cesu8’ (searched as: ‘cesu8’)",

I’ve searched some “solutions”, but none of them work.

In case, of trying this solution require('mysql2/node_modules/iconv-lite').encodingExists('foo'); , I don’t know what to put in “foo” ? If I put “cesu8”, it’s not supported, because truly there’s nothing in that node folder , I checked, that would support. It’s just utf16 , utf32 ,etc…

Neither this

Please help, without this, I’m completely unable to test anything in my app

Error after running npx jest

Attempted to log "ErrorSequelizeConnectionError: Encoding not recognized: 'cesu8' (searched as: 'cesu8')". 23 | 24 | > 25 | | ^ 26 | 27 | 28 | sequelize.authenticate() at console.log (node_modules/@jest/console/build/CustomConsole.js:141:10) at models/database.js:25:11 C:\Users\Igor\Downloads\Randolympics_backend

ode_modules\sequelize\lib\dialects\mysql\connection-manager.js:102 throw new SequelizeErrors.ConnectionError(err); ^ ConnectionError [SequelizeConnectionError]: Encoding not recognized: 'cesu8' (searched as: 'cesu8') at ConnectionManager.connect (C:\Users\Igor\Downloads\Randolympics_backend

ode_modules\sequelize\src\dialects\mysql\connection-manager.js:126:17) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at ConnectionManager._connect (C:\Users\Igor\Downloads\Randolympics_backend

ode_modules\sequelize\src\dialects\abstract\connection-manager.js:332:24) at C:\Users\Igor\Downloads\Randolympics_backend

ode_modules\sequelize\src\dialects\abstract\connection-manager.js:250:32 { parent: Error: Encoding not recognized: 'cesu8' (searched as: 'cesu8') at Object.getCodec (C:\Users\Igor\Downloads\Randolympics_backend

ode_modules\mysql2

ode_modules\iconv-lite\lib\index.js:104:23) at Object.getDecoder (C:\Users\Igor\Downloads\Randolympics_backend

ode_modules\mysql2

ode_modules\iconv-lite\lib\index.js:125:23) at Object.<anonymous>.exports.decode (C:\Users\Igor\Downloads\Randolympics_backend

ode_modules\mysql2\lib\parsers\string.js:20:23) at Packet.readNullTerminatedString (C:\Users\Igor\Downloads\Randolympics_backend

ode_modules\mysql2\lib\packets\packet.js:412:25) at Function.fromPacket (C:\Users\Igor\Downloads\Randolympics_backend

ode_modules\mysql2\lib\packets\handshake.js:62:33) at ClientHandshake.handshakeInit (C:\Users\Igor\Downloads\Randolympics_backend

ode_modules\mysql2\lib\commands\client_handshake.js:112:40) at ClientHandshake.execute (C:\Users\Igor\Downloads\Randolympics_backend

ode_modules\mysql2\lib\commands\command.js:45:22) at Connection.handlePacket (C:\Users\Igor\Downloads\Randolympics_backend

ode_modules\mysql2\lib\connection.js:481:34) at PacketParser.onPacket (C:\Users\Igor\Downloads\Randolympics_backend

ode_modules\mysql2\lib\connection.js:97:12) at PacketParser.executeStart (C:\Users\Igor\Downloads\Randolympics_backend

ode_modules\mysql2\lib\packet_parser.js:75:16) at Socket.<anonymous> (C:\Users\Igor\Downloads\Randolympics_backend

ode_modules\mysql2\lib\connection.js:104:25) at Socket.emit (node:events:519:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:559:12) at readableAddChunkPushByteMode (node:internal/streams/readable:510:3) at Socket.Readable.push (node:internal/streams/readable:390:5) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:191:23) { fatal: true }, original: Error: Encoding not recognized: 'cesu8' (searched as: 'cesu8') at Object.getCodec (C:\Users\Igor\Downloads\Randolympics_backend

And this is my __tests__/account.test.js

const request = require("supertest"); const db = require("../models/database"); const app = require("../server"); describe("login", () => { describe("correct username and password", () => { test("should respond with 200 status code", async () => { const response = await request(app).post("/auth/login").send({ email: "ah-1-F-us@gmail.com", password: "12345678", }); expect(response.statusCode).resolves.toBe(200); }); }); describe("incorrect username and password", () => {}); });

And models/database.js