Email validation fails (Fluent Assertions) - Please help

hi guys

I am new to fluent assertions and really struggling here.

Why is this test failing. Please help. I cant seem to figure out why its failing here, when I run in debug mode, I get

NUnit.Framework.AssertionException

HResult=0x80131500

Message=Expected res.Errors {empty} to contain “Email must be a valid email address”.

and

NUnit.Framework.AssertionException: ‘Expected res.PassedValidation to be true, but found False.’

[TestCase(“user@”)]

[TestCase("@")]

[TestCase(“user”)]

[TestCase(null)]

[TestCase("")]

public void ValidateRequest_InvalidEmail(string email)

{

//arrange

var request = GetValidRequest();

request.Email = email;

//act var res = _addNewUserAccountRequestValidator.ValidateRequest(request); //assert res.PassedValidation.Should().BeTrue(); res.Errors.Should().Contain("Invalid Email"); }

private AddAccountRequest GetValidRequest()

{

var dept = _fixture.Create();

_context.Dept.Add(dept);

_context.SaveChanges();