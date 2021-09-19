استخدام البريد الإلكتروني Email Marketing ضمن جهودك التسويقية للترويج لمنتجات وخدمات الأعمال ، بالإضافة إلى تحفيز ولاء العملاء. التسويق عبر Email Marketing البريد الإلكتروني هو شكل من أشكال التسويق يمكن أن يجعل العملاء في قائمة بريدك الالكتروني على دراية بالمنتجات الجديدة والخصومات والخدمات الأخرى. يمكن أيضًا أن تكون عملية بيع أكثر ليونة لتثقيف جمهورك بقيمة علامتك التجارية أو الحفاظ على مشاركتهم بين عمليات الشراء. يمكن أيضًا أن يكون أي شيء بينهما. يمكن أن تساعدك Mailchimp في تصميم وبناء وتحسين التسويق عبر البريد الالكتروني للحصول على احسن عائد يمكنك استثمارة في برنامج التسويق الالكتروني الخاص بك.

تسويق صح - معلومات مفيدة بين يديك التسويق عن طريق البريد الالكتروني | email marketing استخدام البريد الإلكتروني Email Marketing ضمن جهودك التسويقية للترويج لمنتجات وخدمات الأعمال ، بالإضافة إلى تحفيز ولاء العملاء. التسويق عبر Email Mark