Dropdown menu

Well reading through the somewhat abridged DOM section in Javascript the Definitive Guide (7th Edition), and came across an addEventListener property I had either forgotten about or just not given much thought about in the past 'once’

Example

element.addEventListener('click', handler, {useCapture: false, once: true})

If you only want an event to be triggered once, setting this property to true removes the need to add a removeEventListener to that element.

A quick test codepen

<!DOCTYPE html> <html lang='en'> <head> <meta charset='UTF-8'> <meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1.0'> <title>Document</title> <style> .box { background-color: red; margin: 50px 100px; width: 200px; height: 200px; transition: transform .5s ease-in-out; } </style> </head> <body> <button class='clickme'>Rotate</button> <div class='box'></div> <script> const getElem = document.querySelector.bind(document) const box = getElem('.box') document.addEventListener('DOMContentLoaded', function(event) { const button = getElem('.clickme') let deg = 0 button.addEventListener('click', function(event) { box.style.transform = `rotate(${deg += 45}deg)` }) box.addEventListener('transitionend', function rotated (event) { console.log(`Rotated ${deg} degrees`) }, {useCapture: false, once: true}) // note setting once to 'true' will carry on logging for each click }) </script> </body> </html>

In the chrome console you can test for this with getEventListeners(box)

Initial result

getEventListeners(box) {transitionend: Array(1)} transitionend: Array(1) 0: {useCapture: false, passive: false, once: true, type: "transitionend", listener: ƒ} length: 1 __proto__: Array(0) __proto__: Object

after a click

getEventListeners(box) {} <-- empty object

This means in the code from the first post I can basically ditch the expanded and collapsed methods for just this

const expand = elem => { elem.style.height = `${elem.scrollHeight}px` elem.addEventListener('transitionend', event => { elem.style.height = 'auto' elem.dataset.collapsed = 'false' }, { once: true }) } const collapse = elem => { elem.style.height = `${elem.scrollHeight}px` propChange(elem, 'height', '0px') elem.addEventListener('transitionend', event => ( elem.dataset.collapsed = 'true' ), { once: true }) }

One last tip, I was getting a bit bored of writing document.addEventListener('DOMContent… all the time

Snippets in VSCode are great, and I came up with the following to add to file -> preferences -> user snippets -> javascript

{ "Document Content Loaded": { "prefix": ["document", "doc-cont"], "body": ["document.addEventListener('DOMContentLoaded', function(event) {", "\t$0", "}"], "description": "DOMContentLoaded." } }

I’m sure this is all common knowledge to some, but just thought I would share