Dropdown menu

I am focusing on the mobile portion of a menu, basically mimicking a bootstrap menu I already have in place.

Brains are a bit frazzled at the moment, so not sure if I am missing a trick or two. I have done a few of these over the years, but don’t remember having to take into account transitions and reflows.

Any feedback or decent resources would be appreciated.

const getElem = document.querySelector.bind(document) const propChange = (elem, prop, value) => { // override transition elem.classList.add('removeTransition') // assign property window.requestAnimationFrame(() => (elem.style[prop] = value)) // force reflow window.getComputedStyle(elem).opacity // reassign transition elem.classList.remove('removeTransition') } const expanded = event => { const elem = event.currentTarget elem.removeEventListener('transitionend', expanded, false) // Set to 'auto'. Container needs to be able to expand with nested menu elem.style.height = 'auto' elem.dataset.collapsed = 'false' } const expand = elem => { elem.style.height = `${elem.scrollHeight}px` elem.addEventListener('transitionend', expanded, false) } const collapsed = event => { const elem = event.currentTarget elem.removeEventListener('transitionend', collapsed, false) elem.dataset.collapsed = 'true' } const collapse = elem => { // need expanded height first elem.style.height = `${elem.scrollHeight}px` propChange(elem, 'height', '0px') elem.addEventListener('transitionend', collapsed, false) } document.addEventListener('DOMContentLoaded', event => { const menuButton = getElem('#menubutton') const dropdownButton = getElem('#dropdown button') const menu = getElem('#menu') menuButton.addEventListener('click', event => ( menu.dataset.collapsed === 'true' ? expand(menu) : collapse(menu) )) dropdownButton.addEventListener('click', event => { const dropdown = event.currentTarget.parentElement dropdown.classList.toggle('open') }) })

