Dropdown menu on click

The problem is that the anchor tag is receiving the click and the event handler isn’t firing.

You can achieve what you want like this:

<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8" /> <title>Dropdown</title> <style> .navWrap { margin: .75rem auto 0; padding: 0 var(--gutter); } nav { vertical-align: top; text-align: left; text-transform: uppercase; border-top: 1px solid var(--colour1); border-bottom: 1px solid var(--colour1); } nav ul { list-style: none; margin: 0; padding: 0; } nav li { display: inline-block; padding: 0 .15em; } nav ul ul { z-index: 1; position: absolute; top: auto; left: -2em; right: -2em; text-align: center; margin-top: -99em; padding: 0 .25em; } nav ul ul li { display: block; width: auto; } nav a, .submenu > span { display: block; text-decoration: none; background-color: #fff; color: #507399; padding: .4em 0; transition: color .3s ease-in-out; box-shadow: none; } .submenu ul { margin-top: -99px; } .submenu > span:hover { cursor: pointer; } </style> </head> <body> <div class="navWrap"> <nav> <ul> <li><a href="church.php">St Andrew’s</a></li> <li class="submenu"> <span>Social</span> <ul> <li><a href="village-hall.php">Village Hall</a></li> <li><a href="events.php">Events</a></li> </ul> </li> </ul> </nav> </div> <script> const submenus = document.querySelectorAll('.submenu'); [...submenus].forEach((subMenu) => { const dropDown = subMenu.querySelector('ul'); subMenu.addEventListener('click', () => { if (dropDown.style.marginTop === '0px') { dropDown.style.marginTop = '-99px'; } else { dropDown.style.marginTop = '0px'; } }); }); </script> </body> </html>

Maybe you could also keep the CSS to make it hover, then remove it in your JS so that teh menu works if JS is disabled.

HTH