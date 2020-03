Dropdown menu on click

I am trying to convert my dropdown menu on hover to work on click with a bit of JS, but I’m getting nothing when I click. No errors, no suggestion as to where I’m failing.

(function() { Array.prototype.forEach.call(document.getElementsByClassName("submenu"), function(el) { el.style.marginTop = "-99px"; el.addEventListener("click", function() { if (el.style.marginTop === "0") { el.style.marginTop = "-99px"; } else { el.style.marginTop = "0"; } }); }) })();

CSS:

.navWrap { margin: .75rem auto 0; padding: 0 var(--gutter); } nav { vertical-align: top; text-align: left; text-transform: uppercase; border-top: 1px solid var(--colour1); border-bottom: 1px solid var(--colour1); } nav ul { list-style: none; margin: 0; padding: 0; } nav li { display: inline-block; padding: 0 .15em; } nav ul ul { z-index: 1; position: absolute; top: auto; left: -2em; right: -2em; text-align: center; margin-top: -99em; padding: 0 .25em; } /* nav ul li:hover ul { margin-top: 0; } */ nav ul ul li { display: block; width: auto; } nav a { display: block; text-decoration: none; background-color: #fff; color: #507399; padding: .4em 0; transition: color .3s ease-in-out; box-shadow: none; }

Shortened menu: