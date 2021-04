Drop table error?

I’m trying to import a database using PHPMyAdmin and get



DROP TABLE IF EXISTS periphial_storages; DROP TABLE IF EXISTS periphial_storage_types; DROP TABLE IF EXISTS shelfs; DROP TABLE IF EXISTS servers; DROP TABLE IF EXISTS server_types; DROP TABLE IF EXISTS network_panels; DROP TABLE IF EXISTS network_panel_types; DROP TABLE IF EXISTS network_modules; DROP TABLE IF EXISTS network_module_types; DROP TABLE IF EXISTS network_cards; DROP TABLE IF EXISTS network_card_types; DROP TABLE IF EXISTS network_standards; DROP TABLE IF EXISTS network_standard_types; DROP TABLE IF EXISTS monitors; DROP TABLE IF EXISTS monitor_types; DROP TABLE IF EXISTS kvms; DROP TABLE IF EXISTS kvm_types; DROP TABLE IF EXISTS blade_servers; DROP TABLE IF EXISTS blade_server_types; DROP TABLE IF EXISTS chassises; DROP TABLE IF EXISTS chassis_types; DROP TABLE IF EXISTS assets; DROP TABLE IF EXISTS object_locations; DROP TABLE IF EXISTS users; DROP TABLE IF EXISTS furnishings; DROP TABLE IF EXISTS ac_units; DROP TABLE IF EXISTS power_strips; DROP TABLE IF EXISTS racks; DROP TABLE IF EXISTS rack_types; DROP TABLE IF EXISTS recepticles; DROP TABLE IF EXISTS circuit_breakers; DROP TABLE IF EXISTS panels; DROP TABLE IF EXISTS pdus; DROP TABLE IF EXISTS upss; DROP TABLE IF EXISTS atss; DROP TABLE IF EXISTS generators; DROP TABLE IF EXISTS utilities; CREATE TABLE utilities ( utility_id TINYINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, name VARCHAR(25) NOT NULL, type VARCHAR(25), serving VARCHAR(100), capacity INT, circuit TINYINT, voltage INT, frequency FLOAT(8,2), current FLOAT(8,2), active_power FLOAT(8,2), apparent_power FLOAT(8,2), active_energy FLOAT(8,2), power_factor DECIMAL(5,4), notes TEXT, created_by VARCHAR(50) DEFAULT 'lurtnowski@industechnology.com', created_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, updated_by VARCHAR(50), updated_date TIMESTAMP, enabled BOOLEAN DEFAULT 1, PRIMARY KEY ( utility_id ) ); CREATE TABLE generators ( generator_id TINYINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, name VARCHAR(25) NOT NULL, type VARCHAR(25), prime_or_standby BOOLEAN DEFAULT 1, manufacturer VARCHAR(50), model VARCHAR(50), capacity INT, output_voltage DECIMAL(6,2), trip_rating INT, fuel_type ENUM ('Gas','Wind','Hope','Solar'), max_fuel_usage_rate DECIMAL(6,2), quantity_of_fuel_storage DECIMAL(6,2), frequency DECIMAL(6,2), notes TEXT NULL, created_by VARCHAR(50) DEFAULT 'lurtnowski@industechnology.com', created_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, updated_by VARCHAR(50) NULL, updated_date TIMESTAMP NULL, enabled BOOLEAN DEFAULT 1, PRIMARY KEY ( generator_id ) ); CREATE TABLE atss ( ats_id TINYINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, utility_id TINYINT UNSIGNED, generator_id TINYINT UNSIGNED, name VARCHAR(25), type VARCHAR(25), manufacturer VARCHAR(50), model VARCHAR(50), poles INT, voltage INT, frequency FLOAT(6,2), amps INT, notes TEXT NULL, created_by VARCHAR(50) DEFAULT 'lurtnowski@industechnology.com', created_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, updated_by VARCHAR(50) NULL, updated_date TIMESTAMP NULL, enabled BOOLEAN DEFAULT 1, FOREIGN KEY ( utility_id ) REFERENCES utilities( utility_id ), FOREIGN KEY ( generator_id ) REFERENCES generators( generator_id ), PRIMARY KEY ( ats_id ) ); create table upss ( ups_id TINYINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, ats_id TINYINT UNSIGNED, generator_id TINYINT UNSIGNED, name VARCHAR(50) NOT NULL, manufacturer VARCHAR(50), model VARCHAR(50), capacity INT, frequency DECIMAL(6,2), voltage DECIMAL(6,2), notes TEXT NULL, created_by VARCHAR(50) DEFAULT 'lurtnowski@industechnology.com', created_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, updated_by VARCHAR(50) NULL, updated_date TIMESTAMP NULL, enabled BOOLEAN DEFAULT 1, FOREIGN KEY ( ats_id ) REFERENCES atss( ats_id ), FOREIGN KEY ( generator_id ) REFERENCES generators( generator_id ), PRIMARY KEY ( ups_id ) ); CREATE TABLE pdus ( pdu_id TINYINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, ups_id TINYINT UNSIGNED, name VARCHAR(25) NOT NULL, type VARCHAR(25), manufacturer VARCHAR(50), model VARCHAR(50), room_id TINYINT UNSIGNED, width DECIMAL(6,3), height TINYINT UNSIGNED, voltage INT UNSIGNED, notes TEXT NULL, created_by VARCHAR(50) DEFAULT 'lurtnowski@industechnology.com', created_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, updated_by VARCHAR(50) NULL, updated_date TIMESTAMP NULL, enabled BOOLEAN DEFAULT 1, FOREIGN KEY ( ups_id ) REFERENCES upss( ups_id ), PRIMARY KEY ( pdu_id ) ); CREATE TABLE panels ( panel_id SMALLINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, format BOOLEAN DEFAULT 0, pdu_id TINYINT UNSIGNED, created_by VARCHAR(50) DEFAULT 'lurtnowski@industechnology.com', created_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, updated_by VARCHAR(50) NULL, updated_date TIMESTAMP NULL, enabled BOOLEAN DEFAULT 1, FOREIGN KEY ( pdu_id ) REFERENCES pdus( pdu_id ), PRIMARY KEY ( panel_id ) ); CREATE TABLE circuit_breakers ( circuit_breaker_id SMALLINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, panel_id SMALLINT UNSIGNED, phase ENUM ('1','2','3'), type VARCHAR(25), circuit TINYINT UNSIGNED, leg VARCHAR(5), name VARCHAR(25), FOREIGN KEY ( panel_id ) REFERENCES panels( panel_id ), PRIMARY KEY ( circuit_breaker_id ) ); CREATE TABLE recepticles ( recepticle_id SMALLINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, name VARCHAR(50), circuit_breaker_id SMALLINT UNSIGNED, type TINYINT UNSIGNED, count TINYINT UNSIGNED, created_by VARCHAR(50) DEFAULT 'lurtnowski@industechnology.com', created_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, updated_by VARCHAR(50), updated_date TIMESTAMP, enabled BOOLEAN DEFAULT 1, FOREIGN KEY ( circuit_breaker_id ) REFERENCES circuit_breakers( circuit_breaker_id ), PRIMARY KEY ( recepticle_id ) ); CREATE TABLE rack_types ( rack_type_id SMALLINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, nlyte_material_id INT, model VARCHAR(25), manufacturer VARCHAR(25), external_width DECIMAL(6,3) DEFAULT 18, external_depth DECIMAL(6,3) DEFAULT 24, external_height DECIMAL(6,3) DEFAULT 78.815, weight DECIMAL(6,3), workable_footprint_front DECIMAL(6,3), workable_footprint_rear DECIMAL(6,3), internal_rail_width DECIMAL(6,3), internal_rail_depth DECIMAL(6,3), internal_rail_height DECIMAL(6,3), max_wattage TINYINT UNSIGNED, total_plugs TINYINT UNSIGNED, required_plugs TINYINT UNSIGNED, required_diverse_power BOOLEAN, notes TEXT NULL, created_by VARCHAR(50) DEFAULT 'lurtnowski@industechnology.com', created_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, updated_by VARCHAR(50) NULL, updated_date TIMESTAMP NULL, PRIMARY KEY ( rack_type_id ) ); CREATE TABLE racks ( rack_id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, rack_type_id SMALLINT UNSIGNED, name VARCHAR(50), model VARCHAR(25), manufacturer VARCHAR(25), room_id TINYINT UNSIGNED, external_width DECIMAL(6,3) DEFAULT 18, external_depth DECIMAL(6,3) DEFAULT 24, external_height DECIMAL(6,3) DEFAULT 78.815, weight DECIMAL(6,3), workable_footprint_front DECIMAL(6,3) DEFAULT 23.662, workable_footprint_rear DECIMAL(6,3) DEFAULT 23.662, internal_rail_width DECIMAL(6,3) DEFAULT 17.5, internal_rail_depth DECIMAL(6,3) DEFAULT 29.921, internal_rail_height DECIMAL(6,3) DEFAULT 71.5, height_ru TINYINT UNSIGNED DEFAULT 45, max_wattage TINYINT UNSIGNED DEFAULT 10, notes TEXT NULL, created_by VARCHAR(50) DEFAULT 'lurtnowski@industechnology.com', created_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, updated_by VARCHAR(50) NULL, updated_date TIMESTAMP NULL, FOREIGN KEY ( rack_type_id ) REFERENCES rack_types ( rack_type_id ), PRIMARY KEY ( rack_id ) ); CREATE TABLE power_strips ( power_strip_id SMALLINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, recepticle_id SMALLINT UNSIGNED, rack_id INT UNSIGNED, name VARCHAR(50) NOT NULL, manufacturer VARCHAR(50), model VARCHAR(25), mounting_placement ENUM('Internal','External') DEFAULT 'External', mounting_side ENUM('Left','Right'), mounting_rotation ENUM('Front','Back','Left','Right') DEFAULT 'Front', beginning_ru FLOAT(4,2), ending_ru FLOAT(4,2), width FLOAT(5,2) DEFAULT 170, beginning_x FLOAT(5,2) DEFAULT 0, group1_recepticle_type TINYINT UNSIGNED, group1_recepticles TINYINT UNSIGNED, group2_recepticle_type TINYINT UNSIGNED, group2_recepticles TINYINT UNSIGNED, voltage INT UNSIGNED, created_by VARCHAR(50) DEFAULT 'lurtnowski@industechnology.com', created_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, updated_by VARCHAR(50), updated_date TIMESTAMP, enabled BOOLEAN DEFAULT 1, FOREIGN KEY ( recepticle_id ) REFERENCES recepticles ( recepticle_id ), FOREIGN KEY ( rack_id ) REFERENCES racks ( rack_id ), PRIMARY KEY ( power_strip_id ) ); CREATE TABLE ac_units ( ac_unit_id TINYINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, room_id TINYINT UNSIGNED, title VARCHAR(25), manufacturer VARCHAR(50), model VARCHAR(50), height DECIMAL(6,2), width DECIMAL(6,2), depth DECIMAL(6,2), weight DECIMAL(8,2), max_cooling_capacity INT UNSIGNED, operating_cooling_capacity INT UNSIGNED, cooling_area INT UNSIGNED, created TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, created_by VARCHAR(50) DEFAULT 'lurtnowski@industechnology.com', updated TIMESTAMP, updated_by VARCHAR(50), notes TEXT, enabled BOOLEAN DEFAULT 1, PRIMARY KEY ( ac_unit_id ) ); CREATE TABLE furnishings ( furniture_id TINYINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, room_id TINYINT UNSIGNED, type VARCHAR(25), manufacturer VARCHAR(50), model VARCHAR(50), height DECIMAL(6,2), width DECIMAL(6,2), depth DECIMAL(6,2), created_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, created_by VARCHAR(50) DEFAULT 'lurtnowski@industechnology.com', updated_date TIMESTAMP, updated_by VARCHAR(50), notes TEXT, enabled BOOLEAN DEFAULT 1, PRIMARY KEY ( furniture_id ) ); CREATE TABLE users ( user_id TINYINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, name VARCHAR(50) NOT NULL, email VARCHAR(50) NOT NULL, password VARCHAR(50) NOT NULL, role ENUM ('Administrator','Surveyer','Moderator'), created TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, created_by VARCHAR(50) DEFAULT 'lurtnowski@industechnology.com', updated TIMESTAMP, updated_by VARCHAR(50), enabled BOOLEAN DEFAULT 1, UNIQUE KEY (email), PRIMARY KEY ( user_id ) ); CREATE TABLE object_locations ( object_location_id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, rack_id INT UNSIGNED, pdu_id TINYINT UNSIGNED, furniture_id TINYINT UNSIGNED, ac_unit_id TINYINT UNSIGNED, type ENUM ('rack','ac_unit','pdu','bay','row','furniture','pod'), title VARCHAR(3), row TINYINT UNSIGNED, bay VARCHAR(3), room_id TINYINT UNSIGNED, x_coord SMALLINT UNSIGNED, y_coord SMALLINT UNSIGNED, width SMALLINT UNSIGNED, height SMALLINT UNSIGNED, FOREIGN KEY ( furniture_id ) REFERENCES furnishings ( furniture_id ), FOREIGN KEY ( ac_unit_id ) REFERENCES ac_units ( ac_unit_id ), FOREIGN KEY ( rack_id ) REFERENCES racks( rack_id ), FOREIGN KEY ( pdu_id ) REFERENCES pdus ( pdu_id ), UNIQUE KEY ( furniture_id ), UNIQUE KEY ( ac_unit_id ), UNIQUE KEY ( rack_id ), UNIQUE KEY ( pdu_id ), PRIMARY KEY ( object_location_id ) ); CREATE TABLE assets ( asset_id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, type ENUM ('ac_unit','ats','chassis','furniture','generator','kvm','monitor','network_card','network_module','network_panel','network_standard','panel','pdu','periphial_storage','power_strip','blade_server','server','recepticle','ups','utility','rack','shelf'), ac_unit_id TINYINT UNSIGNED, ats_id TINYINT UNSIGNED, furniture_id TINYINT UNSIGNED, generator_id TINYINT UNSIGNED, pdu_id TINYINT UNSIGNED, panel_id SMALLINT UNSIGNED, recepticle_id SMALLINT UNSIGNED, power_strip_id SMALLINT UNSIGNED, utility_id TINYINT UNSIGNED, ups_id TINYINT UNSIGNED, rack_id INT UNSIGNED, created_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, created_by VARCHAR(50) DEFAULT 'lurtnowski@industechnology.com', updated_date TIMESTAMP, updated_by VARCHAR(50), FOREIGN KEY ( ac_unit_id ) REFERENCES ac_units ( ac_unit_id ), FOREIGN KEY ( ats_id ) REFERENCES atss ( ats_id ), FOREIGN KEY ( furniture_id ) REFERENCES furnishings ( furniture_id ), FOREIGN KEY ( generator_id ) REFERENCES generators ( generator_id ), FOREIGN KEY ( pdu_id ) REFERENCES pdus ( pdu_id ), FOREIGN KEY ( panel_id ) REFERENCES panels ( panel_id ), FOREIGN KEY ( recepticle_id ) REFERENCES recepticles ( recepticle_id ), FOREIGN KEY ( power_strip_id ) REFERENCES power_strips ( power_strip_id ), FOREIGN KEY ( ups_id ) REFERENCES upss ( ups_id ), FOREIGN KEY ( utility_id ) REFERENCES utilities ( utility_id ), FOREIGN KEY ( rack_id ) REFERENCES racks ( rack_id ), PRIMARY KEY ( asset_id ) ); CREATE TABLE chassis_types ( chassis_type_id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, nlyte_material_id INT, name VARCHAR(50), model VARCHAR(25), manufacturer VARCHAR(25), record_status VARCHAR(15), airflow_type ENUM('Ambient','Front To Back'), external_width DECIMAL(6,3), external_depth DECIMAL(6,3), external_height DECIMAL(6,3), weight DECIMAL(6,3), number_of_columns_front TINYINT UNSIGNED, number_of_columns_back TINYINT UNSIGNED, number_of_rows_front TINYINT UNSIGNED, number_of_rows_back TINYINT UNSIGNED, total_plugs TINYINT UNSIGNED, required_plugs TINYINT UNSIGNED, plug_type VARCHAR(13), requires_diverse_power BOOLEAN, power_consumption DECIMAL(6,3), PRIMARY KEY ( chassis_type_id ) ); CREATE TABLE chassises ( chassis_id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, chassis_type_id INT UNSIGNED, asset_id INT UNSIGNED, name VARCHAR(50), mounting_direction ENUM('Front','Back'), mounting_location ENUM('External','Internal'), beginning_ru DECIMAL(3,1), ending_ru DECIMAL(3,1), beginning_x DECIMAL(3,1), plug_type ENUM('1','2'), notes TEXT, created_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, created_by VARCHAR(50) DEFAULT 'lurtnowski@industechnology.com', FOREIGN KEY ( chassis_type_id ) REFERENCES chassis_types ( chassis_type_id ), FOREIGN KEY ( asset_id ) REFERENCES assets ( asset_id ), PRIMARY KEY ( chassis_id ) ); CREATE TABLE blade_server_types ( blade_server_type_id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, nlyte_material_id INT, name VARCHAR(50), model VARCHAR(25), manufacturer VARCHAR(25), external_width DECIMAL(6,3), external_depth DECIMAL(6,3), external_height DECIMAL(6,3), power_consumption DECIMAL(6,3), weight DECIMAL(6,3), number_of_rows TINYINT UNSIGNED, number_of_columns TINYINT UNSIGNED, PRIMARY KEY ( blade_server_type_id ) ); CREATE TABLE blade_servers ( blade_server_id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, blade_server_type_id INT UNSIGNED, asset_id INT UNSIGNED, chassis_id INT UNSIGNED, name VARCHAR(50), mounting_direction ENUM('Front','Back'), mounting_location ENUM('External','Internal'), beginning_ru DECIMAL(3,1), ending_ru DECIMAL(3,1), beginning_x DECIMAL(3,1), notes TEXT, created_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, created_by VARCHAR(50) DEFAULT 'lurtnowski@industechnology.com', FOREIGN KEY ( blade_server_type_id ) REFERENCES blade_server_types ( blade_server_type_id ), FOREIGN KEY ( chassis_id ) REFERENCES chassises ( chassis_id ), FOREIGN KEY ( asset_id ) REFERENCES assets ( asset_id ), PRIMARY KEY ( blade_server_id ) ); CREATE TABLE kvm_types ( kvm_type_id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, nlyte_material_id INT, name VARCHAR(50), model VARCHAR(25), manufacturer VARCHAR(25), record_status VARCHAR(15), number_of_kvm_outlets TINYINT UNSIGNED, external_width DECIMAL(6,3), external_depth DECIMAL(6,3), external_height DECIMAL(6,3), weight DECIMAL(6,3), mounting_type ENUM('Full width Shelf','Rack 19 inch'), input_power_type ENUM('One Phase'), total_plugs TINYINT UNSIGNED, required_plugs TINYINT UNSIGNED, plug_type VARCHAR(13), requires_diverse_power BOOLEAN, power_consumption DECIMAL(6,3), PRIMARY KEY ( kvm_type_id ) ); CREATE TABLE kvms ( kvm_id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, kvm_type_id INT UNSIGNED, asset_id INT UNSIGNED, chassis_id INT UNSIGNED, name VARCHAR(50), mounting_direction ENUM('Front','Back'), mounting_location ENUM('External','Internal'), plug_type ENUM('1','2'), beginning_ru DECIMAL(3,1), ending_ru DECIMAL(3,1), beginning_x DECIMAL(3,1), notes TEXT, FOREIGN KEY ( kvm_type_id ) REFERENCES kvm_types ( kvm_type_id ), FOREIGN KEY ( chassis_id ) REFERENCES chassises ( chassis_id ), FOREIGN KEY ( asset_id ) REFERENCES assets ( asset_id ), PRIMARY KEY ( kvm_id ) ); CREATE TABLE monitor_types ( monitor_type_id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, nlyte_material_id INT, name VARCHAR(50), model VARCHAR(25), manufacturer VARCHAR(25), airflow_type ENUM('Ambient','Front To Back'), mounting_type ENUM('Full width Shelf','Rack 19 inch'), external_width DECIMAL(6,3), external_depth DECIMAL(6,3), external_height DECIMAL(6,3), weight DECIMAL(6,3), input_power_type ENUM('One Phase'), total_plugs ENUM('1','2'), required_plugs ENUM('1','2'), plug_type VARCHAR(25), requires_diverse_power BOOLEAN, power_consumption DECIMAL(6,3), PRIMARY KEY ( monitor_type_id ) ); CREATE TABLE monitors ( monitor_id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, monitor_type_id INT UNSIGNED, asset_id INT UNSIGNED, name VARCHAR(50), mounting_direction ENUM('Front','Back'), mounting_location ENUM('External','Internal'), plug_type ENUM('1','2'), beginning_ru DECIMAL(3,1), ending_ru DECIMAL(3,1), notes TEXT, FOREIGN KEY ( monitor_type_id ) REFERENCES monitor_types ( monitor_type_id ), FOREIGN KEY ( asset_id ) REFERENCES assets ( asset_id ), PRIMARY KEY ( monitor_id ) ); CREATE TABLE network_standard_types ( network_standard_type_id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, nlyte_material_id INT, name VARCHAR(50), model VARCHAR(25), manufacturer VARCHAR(25), external_width DECIMAL(6,3), external_depth DECIMAL(6,3), external_height DECIMAL(6,3), weight DECIMAL(6,3), standard_copper_ports TINYINT UNSIGNED, standard_fiber_optic_ports TINYINT UNSIGNED, unidentified_ports TINYINT UNSIGNED, total_plugs ENUM('1','2'), required_plugs ENUM('1','2'), requires_diverse_power BOOLEAN, power_consumption DECIMAL(6,3), PRIMARY KEY ( network_standard_type_id ) ); CREATE TABLE network_standards ( network_standard_id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, network_standard_type_id INT UNSIGNED, asset_id INT UNSIGNED, chassis_id INT UNSIGNED, name VARCHAR(50), mounting_direction ENUM('Front','Back'), mounting_location ENUM('External','Internal'), beginning_ru DECIMAL(3,1), ending_ru DECIMAL(3,1), beginning_x DECIMAL(3,1), notes TEXT, FOREIGN KEY ( network_standard_type_id ) REFERENCES network_standard_types ( network_standard_type_id ), FOREIGN KEY ( chassis_id ) REFERENCES chassises ( chassis_id ), FOREIGN KEY ( asset_id ) REFERENCES assets ( asset_id ), PRIMARY KEY ( network_standard_id ) ); CREATE TABLE network_card_types ( network_card_type_id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, nlyte_material_id INT, name VARCHAR(50), model VARCHAR(25), manufacturer VARCHAR(25), standard_copper_ports TINYINT UNSIGNED, standard_fiber_optic_ports TINYINT UNSIGNED, unidentified_ports TINYINT UNSIGNED, network_speed TINYINT UNSIGNED, PRIMARY KEY ( network_card_type_id ) ); CREATE TABLE network_cards ( network_card_id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, network_card_type_id INT UNSIGNED, asset_id INT UNSIGNED, chassis_id INT UNSIGNED, name VARCHAR(50), mounting_direction ENUM('Front','Back'), mounting_location ENUM('External','Internal'), beginning_ru DECIMAL(3,1), ending_ru DECIMAL(3,1), beginning_x DECIMAL(3,1), notes TEXT, FOREIGN KEY ( network_card_type_id ) REFERENCES network_card_types ( network_card_type_id ), FOREIGN KEY ( chassis_id ) REFERENCES chassises ( chassis_id ), FOREIGN KEY ( asset_id ) REFERENCES assets ( asset_id ), PRIMARY KEY ( network_card_id ) ); CREATE TABLE network_module_types ( network_module_type_id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, nlyte_material_id INT, name VARCHAR(50), model VARCHAR(25), manufacturer VARCHAR(25), external_width DECIMAL(6,3), external_depth DECIMAL(6,3), external_height DECIMAL(6,3), weight DECIMAL(6,3), workable_footprint_front DECIMAL(6,2), workable_footprint_rear DECIMAL(6,2), workable_footprint_height DECIMAL(6,2), standard_copper_ports TINYINT UNSIGNED, standard_fiber_optic_ports TINYINT UNSIGNED, unidentified_ports TINYINT UNSIGNED, number_of_rows TINYINT UNSIGNED, number_of_columns TINYINT UNSIGNED, network_speed TINYINT UNSIGNED, power_consumption DECIMAL(6,3), PRIMARY KEY ( network_module_type_id ) ); CREATE TABLE network_modules ( network_module_id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, network_module_type_id INT UNSIGNED, asset_id INT UNSIGNED, chassis_id INT UNSIGNED, name VARCHAR(50), mounting_direction ENUM('Front','Back'), mounting_location ENUM('External','Internal'), beginning_ru DECIMAL(3,1), ending_ru DECIMAL(3,1), beginning_x DECIMAL(3,1), notes TEXT, FOREIGN KEY ( network_module_type_id ) REFERENCES network_module_types ( network_module_type_id ), FOREIGN KEY ( chassis_id ) REFERENCES chassises ( chassis_id ), FOREIGN KEY ( asset_id ) REFERENCES assets ( asset_id ), PRIMARY KEY ( network_module_id ) ); CREATE TABLE network_panel_types ( network_panel_type_id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, nlyte_material_id INT, name VARCHAR(50), model VARCHAR(25), manufacturer VARCHAR(25), external_width DECIMAL(6,3), external_depth DECIMAL(6,3), external_height DECIMAL(6,3), weight DECIMAL(6,3), standard_copper_ports TINYINT UNSIGNED, standard_fiber_optic_ports TINYINT UNSIGNED, undefined_ports TINYINT UNSIGNED, network_speed TINYINT UNSIGNED, PRIMARY KEY ( network_panel_type_id ) ); CREATE TABLE network_panels ( network_panel_id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, network_panel_type_id INT UNSIGNED, asset_id INT UNSIGNED, chassis_id INT UNSIGNED, name VARCHAR(50), mounting_direction ENUM('Front','Back'), mounting_location ENUM('External','Internal'), beginning_ru DECIMAL(3,1), ending_ru DECIMAL(3,1), beginning_x DECIMAL(3,1), notes TEXT, created_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, created_by VARCHAR(50) DEFAULT 'lurtnowski@industechnology.com', FOREIGN KEY ( network_panel_type_id ) REFERENCES network_panel_types ( network_panel_type_id ), FOREIGN KEY ( chassis_id ) REFERENCES chassises ( chassis_id ), FOREIGN KEY ( asset_id ) REFERENCES assets ( asset_id ), PRIMARY KEY ( network_panel_id ) ); CREATE TABLE server_types ( server_type_id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, nlyte_material_id INT, name VARCHAR(50), model VARCHAR(25), manufacturer VARCHAR(25), mounting ENUM('Full width Shelf','Rack 19 inch','External','Internal'), airflow_type ENUM('Ambient','Front To Back'), external_width DECIMAL(6,3), external_depth DECIMAL(6,3), external_height DECIMAL(6,3), weight DECIMAL(6,3), workable_footprint_front DECIMAL(6,2), workable_footprint_rear DECIMAL(6,2), workable_footprint_height DECIMAL(6,2), input_power_type ENUM('One Phase'), requires_kvm_switch BOOLEAN, total_plugs ENUM('1','2'), required_plugs ENUM('1','2'), plug_type VARCHAR(13), requires_diverse_power BOOLEAN, power_consumption DECIMAL(4,2), PRIMARY KEY ( server_type_id ) ); CREATE TABLE servers ( server_id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, server_type_id INT UNSIGNED, asset_id INT UNSIGNED, chassis_id INT UNSIGNED, name VARCHAR(50), mounting_direction ENUM('Front','Back'), mounting_location ENUM('External','Internal'), plug_type ENUM('1','2'), beginning_ru DECIMAL(3,1), ending_ru DECIMAL(3,1), beginning_x DECIMAL(3,1), notes TEXT, created_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, created_by VARCHAR(50) DEFAULT 'lurtnowski@industechnology.com', FOREIGN KEY ( server_type_id ) REFERENCES server_types ( server_type_id ), FOREIGN KEY ( chassis_id ) REFERENCES chassises ( chassis_id ), FOREIGN KEY ( asset_id ) REFERENCES assets ( asset_id ), PRIMARY KEY ( server_id ) ); CREATE TABLE shelfs ( shelf_id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, asset_id INT UNSIGNED, mounting_direction ENUM('Front','Back'), mounting_location ENUM('External','Internal'), beginning_ru DECIMAL(3,1), notes TEXT, created_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, created_by VARCHAR(50) DEFAULT 'lurtnowski@industechnology.com', FOREIGN KEY ( asset_id ) REFERENCES assets ( asset_id ), PRIMARY KEY ( shelf_id ) ); CREATE TABLE periphial_storage_types ( periphial_storage_type_id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, nlyte_material_id INT, name VARCHAR(50), model VARCHAR(25), manufacturer VARCHAR(25), external_width DECIMAL(6,3), external_depth DECIMAL(6,3), external_height DECIMAL(6,3), weight DECIMAL(6,3), total_plugs ENUM('1','2'), required_plugs ENUM('1','2'), requires_diverse_power BOOLEAN, power_consumption DECIMAL(4,2), PRIMARY KEY ( periphial_storage_type_id ) ); CREATE TABLE periphial_storages ( periphial_storage_id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, periphial_storage_type_id INT UNSIGNED, asset_id INT UNSIGNED, chassis_id INT UNSIGNED, name VARCHAR(50), mounting_direction ENUM('Front','Back'), mounting_location ENUM('External','Internal'), beginning_ru DECIMAL(3,1), ending_ru DECIMAL(3,1), beginning_x DECIMAL(3,1), notes TEXT, created_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, created_by VARCHAR(50) DEFAULT 'lurtnowski@industechnology.com', FOREIGN KEY ( periphial_storage_type_id ) REFERENCES periphial_storage_types ( periphial_storage_type_id ), FOREIGN KEY ( chassis_id ) REFERENCES chassises ( chassis_id ), FOREIGN KEY ( asset_id ) REFERENCES assets ( asset_id ), PRIMARY KEY ( periphial_storage_id ) );

