Draggable svg elements

I have 2 svgs



<rect id="draggable" x="35" y="70" width="170" height="20" class="device jqeasytooltip" data-tiptheme="tipthemewhite" data-tipcontent="Dog Locator" /> <rect id="draggable" x="35" y="150" width="170" height="20" class="device jqeasytooltip" data-tiptheme="tipthemewhite" data-tipcontent="Dog Locator" /> <rect id="draggable" x="35" y="190" width="170" height="20" class="device jqeasytooltip" data-tiptheme="tipthemewhite" data-tipcontent="Dog Locator" /> <rect id="draggable" x="35" y="250" width="170" height="20" class="device jqeasytooltip" data-tiptheme="tipthemewhite" data-tipcontent="Dog Locator" /> <rect id="draggable" x="35" y="330" width="170" height="20" class="device jqeasytooltip" data-tiptheme="tipthemewhite" data-tipcontent="Dog Locator" /> <rect id="draggable" x="35" y="370" width="170" height="20" class="device jqeasytooltip" data-tiptheme="tipthemewhite" data-tipcontent="Dog Locator" /> <rect id="draggable" x="35" y="410" width="170" height="20" class="device jqeasytooltip" data-tiptheme="tipthemewhite" data-tipcontent="Dog Locator" /> <rect id="draggable" x="35" y="450" width="170" height="20" class="device jqeasytooltip" data-tiptheme="tipthemewhite" data-tipcontent="Dog Locator" />

and am trying to drag one of the grey rectangles to the rack on the rightThis seemed perfectBut im not 100% sure if im doing it right, heres all the elements I want to be able to drag

Then heres the code which I thought would activate it

<script src="js/plain-draggable.min.js"></script> <script> draggable = new PlainDraggable(document.getElementById('draggable')); </script>

Heres my full code