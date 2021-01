Drag words problem

Hi, can ask for some help, please my problem is that when I drag a long text it will overlap to other div, what I want is whatever the size of the button it will fit to the slot and also it will show the dashed line. just like this example, I want to achieve

and here is my overlap

Here is my code

<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>Title</title> <!-- CSS only --> <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.5.3/dist/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-TX8t27EcRE3e/ihU7zmQxVncDAy5uIKz4rEkgIXeMed4M0jlfIDPvg6uqKI2xXr2" crossorigin="anonymous"> <link rel="stylesheet" href="//code.jquery.com/ui/1.12.1/themes/base/jquery-ui.css"> <style type="text/css"> .btn-success:hover{ background-color:#28a745 !important; border-color: #28a745 !important; } div.ui-droppable-disabled.divslot{ background-color: #28a745; } div.divslot{ border: 1px solid #3c8dbc; } .content{ margin-top:50px; } </style> </head> <body> <div class="content"> <div class="container-fluid"> <div class="row"> <div class="col-lg-12"> <div class="card card-primary card-outline"> <div class="card-body"> <div id="quest"> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </body> <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js" integrity="sha256-9/aliU8dGd2tb6OSsuzixeV4y/faTqgFtohetphbbj0=" crossorigin="anonymous"></script> <script src="https://code.jquery.com/jquery-1.12.4.js"></script> <script src="https://code.jquery.com/ui/1.12.1/jquery-ui.js"></script> <!-- JavaScript Bundle with Popper --> <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-ygbV9kiqUc6oa4msXn9868pTtWMgiQaeYH7/t7LECLbyPA2x65Kgf80OJFdroafW" crossorigin="anonymous"></script> <script type="text/javascript"> $(function(){ var correctCards = 0; var stringtext = [ [ "Is", "there", "any", "chance", "you'd", "be", "interested in a", "movie", "tonight", "?" ] ]; var label = [ [ "Is", "tonight", "there", "interested in a", "be", "you'd", "movie", "chance", "any", "?" ] ]; $( init() ); function init() { correctCards = 0; $('#cardPile').html( '' ); $('#cardSlots').html( '' ); for ( var x=0; x<stringtext.length; x++ ) { var numdiv = x; var divs = "#cardPile_"+numdiv+" div"; $('#quest').prepend($('<div class="row mb-auto pb-1" id="row_'+ numdiv+'"></div>')); $('#row_'+numdiv).prepend($('<div class="col-lg-6 d-flex flex-row" id="cardSlots_' + numdiv + '"></div>')) for (var i = 0; i < 10; i++) { $('<div class="ml-1 mr-1 divslot" style="width:10%;border:dashed 1px;"></div>').data('number', stringtext[x][i]).appendTo('#cardSlots_'+numdiv).droppable({ accept: divs, hoverClass: 'hovered', drop: handleCardDrop }); } $('#row_'+numdiv).prepend($('<div class="col-lg-6 d-flex flex-row" id="cardPile_' + numdiv + '"></div>')) for ( var i=0; i<10; i++ ) { $('<div class="ml-1"><button type="button" class="btn btn-primary btn-sm">'+label[x][i]+'</button></div>').data( 'number', label[x][i] ).attr( 'id', 'card '+label[x][i] ).appendTo( '#cardPile_' +numdiv ).draggable( { stack: divs, cursor: 'move', revert: true, cancel:false } ); } } } function handleCardDrop( event, ui ) { var slotNumber = $(this).data( 'number' ); var cardNumber = ui.draggable.data( 'number' ); ui.draggable.find('button').addClass( 'btn-success' ); ui.draggable.find('button').attr( 'title',cardNumber); ui.draggable.draggable( 'disable' ); $(this).droppable( 'disable' ); ui.draggable.position( { of: $(this), my: 'left top', at: 'left top' } ); ui.draggable.draggable( 'option', 'revert', false ); } }); </script> </html>

Thank you in advance