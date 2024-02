Greetings ,

I can drag drop an image already on page ,

But How to Drag Drop “image file” into html page ?

<!DOCTYPE HTML> <html> <head> <style> #div1 { width: 100px; height: 200px; padding: 10px; border: 1px solid #aaaaaa; } </style> <script> function allowDrop(ev) { ev.preventDefault(); } function drag(ev) { ev.dataTransfer.setData("text", ev.target.id); } function drop(ev) { ev.preventDefault(); var data = ev.dataTransfer.getData("text"); ev.target.appendChild(document.getElementById(data)); } </script> </head> <body ondrop="drop(event)" ondragover="allowDrop(event)"> <p>Drag image into the rectangle:</p> <div id="div1" ondrop="drop(event)" ondragover="allowDrop(event)"></div> <br> <img id="drag1" src="https://m.media-amazon.com/images/W/MEDIAX_849526-T1/images/I/71nMsinO2sL._AC_SX679_.jpg" draggable="true" ondragstart="drag(event)" width="100" height="200"> </body> </html>

Thanks for your Help…