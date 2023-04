My task consists of three elements, when you click on the footer, the lane should stretch and take the place of the footer, here is my code

but it doesn’t work properly

footer.onclick=()=>{ footer.style.clipPath="inset(100% 0% 0% 0%)"; footer.style.transition="1s"; setTimeout(()=>{ // footer.style.marginRight="0px"; main.style.width="100%"; },1000) }