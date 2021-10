Do operations in array with values from another array

Hi I’ve got the following array:

Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [Descrizione] => Rata Num.1 [Scadenza] => 01/01/2021 [Interno] => 1A [Importo] => 208.33333333333 [Condomino] => Giuseppe ) [1] => Array ( [Descrizione] => Rata Num.1 [Scadenza] => 01/01/2021 [Interno] => 1A [Importo] => 208.33333333333 [Condomino] => Francesco ) [2] => Array ( [Descrizione] => Rata Num.1 [Scadenza] => 01/01/2021 [Interno] => 1B [Importo] => 500 [Condomino] => Francesco ) [3] => Array ( [Descrizione] => Rata Num.1 [Scadenza] => 01/01/2021 [Interno] => 1A [Importo] => 83.333333333333 [Condomino] => Alessandro ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [Descrizione] => Rata Num.2 [Scadenza] => 01/03/2021 [Interno] => 1A [Importo] => 208.33333333333 [Condomino] => Giuseppe ) [1] => Array ( [Descrizione] => Rata Num.2 [Scadenza] => 01/03/2021 [Interno] => 1A [Importo] => 208.33333333333 [Condomino] => Francesco ) [2] => Array ( [Descrizione] => Rata Num.2 [Scadenza] => 01/03/2021 [Interno] => 1B [Importo] => 500 [Condomino] => Francesco ) [3] => Array ( [Descrizione] => Rata Num.2 [Scadenza] => 01/03/2021 [Interno] => 1A [Importo] => 83.333333333333 [Condomino] => Alessandro ) ) [2] => Array ( [0] => Array ( [Descrizione] => Rata Num.3 [Scadenza] => 01/05/2021 [Interno] => 1A [Importo] => 208.33333333333 [Condomino] => Giuseppe ) [1] => Array ( [Descrizione] => Rata Num.3 [Scadenza] => 01/05/2021 [Interno] => 1A [Importo] => 208.33333333333 [Condomino] => Francesco ) [2] => Array ( [Descrizione] => Rata Num.3 [Scadenza] => 01/05/2021 [Interno] => 1B [Importo] => 500 [Condomino] => Francesco ) [3] => Array ( [Descrizione] => Rata Num.3 [Scadenza] => 01/05/2021 [Interno] => 1A [Importo] => 83.333333333333 [Condomino] => Alessandro ) ) )

and the following:

Array ( [0] => 33.34 [1] => 33.33 [2] => 33.33 )

In the first array I’ve got three groups of subarrays, and I need to do some operations with the numbers from the second array. So for the first group of four subarray I need to divide the importo by 33.34 forr the second group by 33.33 and the third group by 33.33.

I’ve tried with nested forach but it gives me duplicated values. Can someone help me please? Many thanks