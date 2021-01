Div background and text leftside

Hi need some help please, I’m using jquery sortable, and I want to have div background and have text on left side so that I can sort the li’s on the right side. I want to achieve like this

<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <title>jQuery UI Sortable - Default functionality</title> <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.5.3/dist/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-TX8t27EcRE3e/ihU7zmQxVncDAy5uIKz4rEkgIXeMed4M0jlfIDPvg6uqKI2xXr2" crossorigin="anonymous"> <link rel="stylesheet" href="//code.jquery.com/ui/1.12.1/themes/base/jquery-ui.css"> <link rel="stylesheet" href="/resources/demos/style.css"> <style> #sortable { list-style-type: none; margin: 0; padding: 0; width: 60%; } #sortable li{ margin: 0 3px 3px 3px; font-size: 1.4em; height: 35px; } #sortable{ width:100%; min-width: 400px; } #lefttext { list-style-type: none; margin: 0; padding: 0; width: 60%; } #lefttext li{ margin: 0 3px 3px 3px; font-size: 1.4em; height: 35px; } #lefttext{ width:100%; min-width: 400px; } </style> </head> <body> <div class="container mt-5"> <div class="row"> <div class="card card-default" style="width: 100%;"> <div class="card-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6"> <ul id="lefttext"> <li>John Resig</li> <li>Learn Ui and Ux design</li> <li>Brendan Eich</li> </ul> </div> <div class="col-md-6"> <ul id="sortable"> <li class="ui-state-default"><span class="ui-icon ui-icon-arrowthick-2-n-s"></span>John Resig</li> <li class="ui-state-default"><span class="ui-icon ui-icon-arrowthick-2-n-s"></span>Learn Ui and Ux design</li> <li class="ui-state-default"><span class="ui-icon ui-icon-arrowthick-2-n-s"></span>Brendan Eich</li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.slim.min.js" integrity="sha384-DfXdz2htPH0lsSSs5nCTpuj/zy4C+OGpamoFVy38MVBnE+IbbVYUew+OrCXaRkfj" crossorigin="anonymous"></script> <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.5.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-ho+j7jyWK8fNQe+A12Hb8AhRq26LrZ/JpcUGGOn+Y7RsweNrtN/tE3MoK7ZeZDyx" crossorigin="anonymous"></script> <script src="https://code.jquery.com/jquery-1.12.4.js"></script> <script src="https://code.jquery.com/ui/1.12.1/jquery-ui.js"></script> <script> $( function() { $( "#sortable" ).sortable(); $( "#sortable" ).disableSelection(); } ); </script> </body> </html>

Here is my output, I don’t know if I’m doing right, I don’t know how to apply background on div that will look like a row, just like my example above.